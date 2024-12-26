Ev sahibinin kiralık daire şartına verdi! Kiracılarından doktor raporu istedi: 'Sadece kısır erkeklere ev veriyorum'

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde kiralık bir dairenin ilanı sosyal medyada ilgi çekti. Talebe göre, ev kiralamak isteyen erkeklerin kısırlaştırılması ve üreme yeteneğini kaybettiklerini kanıtlayan sağlık raporunu ev sahibine ibraz etmeleri gerekiyor. Birçok kişi duruma anlam veremezken ev sahibi Lam, "Sadece kısır erkeklere ev veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kiralık odanın Kaohsiung Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yakınında, aylık 4.200 NT doları (yaklaşık 4.525 TL) kira bedeliyle küçük bir daire olduğu biliniyor. Dairede çift kişilik yatak, çalışma masası, gardırop, mini buzdolabı, özel banyo ve çamaşır makinesi bulunuyor.