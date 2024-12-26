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  4. Ev sahibinin kiralık daire şartına verdi! Kiracılarından doktor raporu istedi: 'Sadece kısır erkeklere ev veriyorum'

Ev sahibinin kiralık daire şartına verdi! Kiracılarından doktor raporu istedi: 'Sadece kısır erkeklere ev veriyorum'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.12.2024 11:28
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Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde bir ev sahibi kiralık dairesi için internete son derece ilginç bir ilan verdi. Kiralık daire şartlarında kiracıların sahip olmasını istediği özelliklerden söz eden ev sahibi, ev kiralamak isteyen erkeklerin kısır olmasını istediğini söyledi. Hatta bu şartın doktor raporuyla kendisine kanıtlanmasını da talep etti.

Ev sahibinin kiralık daire şartına verdi! Kiracılarından doktor raporu istedi: 'Sadece kısır erkeklere ev veriyorum'

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde kiralık bir dairenin ilanı sosyal medyada ilgi çekti. Talebe göre, ev kiralamak isteyen erkeklerin kısırlaştırılması ve üreme yeteneğini kaybettiklerini kanıtlayan sağlık raporunu ev sahibine ibraz etmeleri gerekiyor. Birçok kişi duruma anlam veremezken ev sahibi Lam, "Sadece kısır erkeklere ev veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Kiralık odanın Kaohsiung Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yakınında, aylık 4.200 NT doları (yaklaşık 4.525 TL) kira bedeliyle küçük bir daire olduğu biliniyor. Dairede çift kişilik yatak, çalışma masası, gardırop, mini buzdolabı, özel banyo ve çamaşır makinesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan
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