Piyangodan 26.5 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı! Doğru düzgün göremedi bile... Diş ameliyatı yaptırırken hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Brasilia şehrinin batısındaki Mato Grosso bölgesinde yaşayan Antonio Lopes Siqueira isimli bir adam 26.5 milyon sterlinlik (1.176.711.565 TL) ikramiyeyi kazandı. Dört çocuk babası olan adam Siqueira, dişlerini yaptırmak istedi. Diş implant ameliyatı sırasında Siqueira hayatını kaybetti. Polisler olaya ilişkin araştırma yaptıklarını söylerken olayın doğal bir olay mı yoksa bir cinayet mi olduğu henüz doğrulanmadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Sağlık görevlileri olay yerine vardığında Siqueira'in sırt üstü yattığı ve kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Raporda Siqueira'in hastaneye kaldırıldığı ancak sağlık görevlilerinin onu hayata döndüremediği belirtildi.