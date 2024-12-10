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  4. Piyangodan 26.5 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı! Doğru düzgün göremedi bile... Diş ameliyatı yaptırırken hayatını kaybetti

Piyangodan 26.5 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı! Doğru düzgün göremedi bile... Diş ameliyatı yaptırırken hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 12:33
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Antonio Lopes Siqueira isimli bir adam şimdiye kadar piyangodan kazanılan en büyük ikramiyelerden biri olan 26.5 milyon sterlinlik (1.176.711.565 TL) ödülü kazandı. Kazandıktan sonra, yeni dişler yaptırmak için diş ameliyatına parasının bir kısmını harcamaya karar veren Siqueira ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin araştırma yaptığını söyledi.

Piyangodan 26.5 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı! Doğru düzgün göremedi bile... Diş ameliyatı yaptırırken hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Brasilia şehrinin batısındaki Mato Grosso bölgesinde yaşayan Antonio Lopes Siqueira isimli bir adam 26.5 milyon sterlinlik (1.176.711.565 TL) ikramiyeyi kazandı. Dört çocuk babası olan adam Siqueira, dişlerini yaptırmak istedi. Diş implant ameliyatı sırasında Siqueira hayatını kaybetti. Polisler olaya ilişkin araştırma yaptıklarını söylerken olayın doğal bir olay mı yoksa bir cinayet mi olduğu henüz doğrulanmadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Sağlık görevlileri olay yerine vardığında Siqueira'in sırt üstü yattığı ve kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Raporda Siqueira'in hastaneye kaldırıldığı ancak sağlık görevlilerinin onu hayata döndüremediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya diş
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