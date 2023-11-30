Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Hayranlarının aklını başından almayı başardı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak fenomen milyonlarca takipçiye ulaşan Mathilde Tantot tatil havasından bir türlü çıkamıyor. Yaz mevsiminin sona ermesine rağmen Tantot Doğu Afrika'da bir ülke olan Mauritius'ta soluğu aldı. Sıcak havanın tadını çıkartan fenomen ismin tanga bikinisiyle manzaraya karşı verdiği poz hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

BEĞEN YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Tantot sarı çizgili bikini takımıyla denizin içinden verdiği pozuyla beğeni topladı. Hayranlarının büyük bir bölümü Tantot'un güzelliğini övmek için adeta yorumlarda yarıştı.







