1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Kontrol ettiğinde rögar kapağının altında inanılmaz bir manzarayla karşılaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de yaşayan Luc adındaki bir kadın su şirketi çalışanından, ailesinin geçtiğimiz ay kullandığı su miktarının 1.987 metreküp olduğunu söyleyen bir telefon aldı. 1 yıldır evde kimse yaşamadığı için adres bilgisini kontrol etmek isteyen Luc, herhangi bir hata olmadığından emin olmak için bu çalışana daire bilgilerini tekrar sordu. Yapılan incelemelerin sonrasında adres bilgisinin ve su tüketimi bilgisinin doğru olduğu ifade edildi.

BORULARI KONTROL ETMEK İSTEDİ

Luc'un kafasını karıştıran ise ailesinin 1 yıldır bu daireyi kullanmamasıydı. Kocası ara sıra daireyi kontrol etmek için uğruyor ancak elektrik ile su kullanmıyordu. Su şirketi çalışanlarından bildirim aldıktan sonra Luc, su borularını kontrol etmek için hemen eski evine döndü. Olağandışı bir şey görmeyince komşulara sormaya ve evi aramaya devam etti.

Güvenlik görevlisinden bölge yönetiminin yakın zamanda apartman kompleksinin etrafına yağmur suyu ve atık su drenaj sistemi inşa ettiğini öğrendi. Kırık bir su borusundan şüphelenen Luc, hemen kontrol etmesi için birini tuttu.

RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN ÇIKTI

Su borularını kontrol etmek için iki işçi, duvardaki su sızıntılarını tespit etmek amacıyla ultrasonik bir makine kullandı. Bir süre çalıştıktan sonra rögar kapağının hemen altında bulunan su borusunun kırılma belirtileri gösterdiğini fark ettiler. Kırılan su borusunun Luc'un evinin su sistemiyle ilgili olduğu ve belediyenin yenileme projesinin yol kısmının bir parçası olduğu belirtildi.

FATURALAR ARTMAYA DEVAM ETTİ

Su tüketiminin birçok kez arttığını söyleyen Luc, su faturaları ödemeyeceğini belirtti. Kapsamlı bir incelemenin ardından Kunming Şehri (Çin) Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Departmanı, su borusunun yeterince derine gömülmediğini ve bu durumun inşaat sürecinde kazara kırılmasına yol açtığını açıkladı.

Daha sonra bölge hükümeti inşaat sırasındaki hataların ciddi hasara yol açtığını itiraf etti. Müzakerelerin ardından bölge hükümeti, Luc'un ailesine 600 yuan tutarındaki boru muayene ücretinin ve 8,010 yuan tutarındaki su ücretinin tamamını ödemeyi kabul etti.