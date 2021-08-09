MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ev ve arabaya haciz mi geldi? Duygu Özaslan isyan etti

Ev ve arabaya haciz mi geldi? Duygu Özaslan isyan etti

09.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygu Özaslan'ın evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf'ın ev ve arabasını haciz geldiği iddiası gündem oldu. Duygu Özaslan bu iddialara isyan etti.

Ev ve arabaya haciz mi geldi? Duygu Özaslan isyan etti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik kararı almıştı. Bugün ortaya atılan iddialara göre düğün hazırlıklarına başlayan Can Maxim Mutaf'ın ailesinin borçlarından dolayı evine ve milyonluk arabasına haciz konuldu.

Bu haberler Duygu Özaslan'ı çileden çıkardı. Duygu Özaslan o haberi paylaşarak şunları söyledi:

eaeaeaeaeae

"Sonra magazinle neden dalga geçiyorsun oluyor. Elinizde size tık kazandıracak haber mi yok bilmiyorum ama böyle haberler kurgulayarak iki popüler ismin üzerinden prim yapabileceğiniz anlamına gelmiyor, üzgünüm. Hele bir de ailemizi bu senaryoya dahil etmek gerçekten ayıp."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef Dilara Başaran'ın tatil pozlarına beğeni yağdıMasterchef Dilara Başaran'ın tatil pozlarına beğeni yağdı
PARTNERKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan ettiKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan etti
Geçen zamanın kanıtı gibi! İşte Arka Sokaklar oyuncularının değişimiGeçen zamanın kanıtı gibi! İşte Arka Sokaklar oyuncularının değişimi
Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı

Gece yarısı sevgilisinin kapısına dayandı

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Polis olmak isteyenler dikkat! 2 bin 500 kişi alınacak

Polis olmak isteyenler dikkat! 2 bin 500 kişi alınacak

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.