Ev ve arabaya haciz mi geldi? Duygu Özaslan isyan etti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik kararı almıştı. Bugün ortaya atılan iddialara göre düğün hazırlıklarına başlayan Can Maxim Mutaf'ın ailesinin borçlarından dolayı evine ve milyonluk arabasına haciz konuldu.

Bu haberler Duygu Özaslan'ı çileden çıkardı. Duygu Özaslan o haberi paylaşarak şunları söyledi:

"Sonra magazinle neden dalga geçiyorsun oluyor. Elinizde size tık kazandıracak haber mi yok bilmiyorum ama böyle haberler kurgulayarak iki popüler ismin üzerinden prim yapabileceğiniz anlamına gelmiyor, üzgünüm. Hele bir de ailemizi bu senaryoya dahil etmek gerçekten ayıp."

