Evcil hayvanınıza verdiğiniz isimler kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Bu minik dostunuza isim bulmak durumun en zor kısmıdır. Evcil hayvanınıza seçebileceğiniz pek çok isim bulunuyor. Bu tamamen sizin yaratıcılığınız ve beğeniniz doğrultusunda şekilleniyor. Ancak bulduğunuz isimler aslında onların karakterinden sizinkileri ortaya koyuyor. Klasik, çok popüler ya da hiç duyulmamış bir isim olması hiç fark etmez çünkü isim seçimleri aslında evcil hayvan sahiplerinin karakterleri hakkında ipucu veriyor. BİR YİYECEK/ İÇECEK İSMİ Evcil hayvanınıza bir yiyecek ya da içecek verdiyseniz, bu durum kesinlikle yemekten zevk alan bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Siz yaşamak için yemiyor adeta yemek yemek için yaşıyorsunuz. Evcil hayvanınıza bu şekilde isim vererek aslında hayatınızda en sevdiğiniz aktivitenin olumlu enerjisini ona da yansıtıyorsunuz. Hayatınızın her anını yaşamayı seviyorsunuz. Sosyal bir kişisiniz ve iletişim sizin için büyük bir önem taşıyor. Harika bir mizah anlayışınız var ve sevimli görünen şeyleri anında yaşamınıza çekiyorsunuz. İsim önerisi: Roka, Gevrek, Zencefil, Nugget, Reçel, Bal

İNSAN İSMİ Evcil hayvanınıza bir insan adı verdiyseniz, bu ona büyük saygı duyduğunuzu gösterir. Onu çocuğunuz ya da kardeşiniz gibi seviyorsunuzdur. Her canlıya saygılı davranan sevgi dolu ve şefkatli bir insansınız. Hassas ve gözlemcisiniz. İnsanlar size dürüstlüğünüz ve pozitifliğiniz için değer veriyor. İsim önerisi: Max, Bobby, Maya, Karl, Oscar TARİHSEL VE MİTOLOJİK İSİMLER Evcil hayvanınızın tarihi veya mitolojik bir adı varsa, ya kitap aşığısınız ya da öğrenme tutkunu. Aynı zamanda dikkatli ve akıllısınız, geleceğinizi planlayarak adım atıyor ve otoriteden hoşlanmıyorsunuz. Aynı zamanda yaratıcı ve güçlü bir bireysiniz. Her adımda ya da bir olayda mutlaka bir anlam arıyorsunuz. Bu yüzden evcil hayvanınızın da bir hikayesi olması gerekiyor. İsim önerileri: Thor, Napolyon, Frida, Lilith, Balder İkinci Dünya Savaşı’nda batan üç gemiden sağ çıkmayı başaran mucize kedi: Batmaz Sam UNVAN ADI Evcil hayvanınıza bir unvanı ad olarak verdiyseniz bu sizin son derece yumuşak başlı ve uyumu biri olduğunuzu gösterir. Oldukça hassassınız ve nadiren duygularınızı saklarsınız. Genel olarak hislerinizi anlatmaktan ve diğer insanlarla paylaşmaktan hoşlanırsınız. Hayatınız boyunca yaşadığınız olaylardan ders almanıza rağmen aslında bu huylarınızdan bir an olsun vazgeçmezsiniz.