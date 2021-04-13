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Evcil hayvanınıza verdiğiniz isimler kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil bir hayvan sahiplendiğinizde eminiz hayatınız bir anda onun etrafında dönmeye başlamıştır. Evcil hayvanlar beraberinde sorumlulukları da getirir.

Evcil hayvanınıza verdiğiniz isimler kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Bu minik dostunuza isim bulmak durumun en zor kısmıdır. Evcil hayvanınıza seçebileceğiniz pek çok isim bulunuyor. Bu tamamen sizin yaratıcılığınız ve beğeniniz doğrultusunda şekilleniyor. Ancak bulduğunuz isimler aslında onların karakterinden sizinkileri ortaya koyuyor. Klasik, çok popüler ya da hiç duyulmamış bir isim olması hiç fark etmez çünkü isim seçimleri aslında evcil hayvan sahiplerinin karakterleri hakkında ipucu veriyor.

BİR YİYECEK/ İÇECEK İSMİ

1

Evcil hayvanınıza bir yiyecek ya da içecek verdiyseniz, bu durum kesinlikle yemekten zevk alan bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Siz yaşamak için yemiyor adeta yemek yemek için yaşıyorsunuz. Evcil hayvanınıza bu şekilde isim vererek aslında hayatınızda en sevdiğiniz aktivitenin olumlu enerjisini ona da yansıtıyorsunuz. Hayatınızın her anını yaşamayı seviyorsunuz. Sosyal bir kişisiniz ve iletişim sizin için büyük bir önem taşıyor. Harika bir mizah anlayışınız var ve sevimli görünen şeyleri anında yaşamınıza çekiyorsunuz.

İsim önerisi: Roka, Gevrek, Zencefil, Nugget, Reçel, Bal

İNSAN İSMİ

2

Evcil hayvanınıza bir insan adı verdiyseniz, bu ona büyük saygı duyduğunuzu gösterir. Onu çocuğunuz ya da kardeşiniz gibi seviyorsunuzdur. Her canlıya saygılı davranan sevgi dolu ve şefkatli bir insansınız. Hassas ve gözlemcisiniz. İnsanlar size dürüstlüğünüz ve pozitifliğiniz için değer veriyor.

İsim önerisi: Max, Bobby, Maya, Karl, Oscar

TARİHSEL VE MİTOLOJİK İSİMLER

3

Evcil hayvanınızın tarihi veya mitolojik bir adı varsa, ya kitap aşığısınız ya da öğrenme tutkunu. Aynı zamanda dikkatli ve akıllısınız, geleceğinizi planlayarak adım atıyor ve otoriteden hoşlanmıyorsunuz. Aynı zamanda yaratıcı ve güçlü bir bireysiniz. Her adımda ya da bir olayda mutlaka bir anlam arıyorsunuz. Bu yüzden evcil hayvanınızın da bir hikayesi olması gerekiyor.

İsim önerileri: Thor, Napolyon, Frida, Lilith, Balder

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UNVAN ADI

4

Evcil hayvanınıza bir unvanı ad olarak verdiyseniz bu sizin son derece yumuşak başlı ve uyumu biri olduğunuzu gösterir. Oldukça hassassınız ve nadiren duygularınızı saklarsınız. Genel olarak hislerinizi anlatmaktan ve diğer insanlarla paylaşmaktan hoşlanırsınız. Hayatınız boyunca yaşadığınız olaylardan ders almanıza rağmen aslında bu huylarınızdan bir an olsun vazgeçmezsiniz.

İsim önerileri: Kral, Kraliçe, Paşa, Prens, Prenses

EDEBİ VEYA KURGUSAL BİR KARAKTERİN ADI

5

Evcil hayvanınıza kurgusal bir karakter adı verdiyseniz, o zaman ya bir kitap kurdu ya da bir film tutkunusunuz. Sizi etkilemek kolay değil ama birisi bunu başardığında inanılmaz derecede bağlanıyorsunuz. Zeki insanları seviyorsunuz, bu nedenle evcil hayvanınızın da entelektüel bir adı olmalı. Kültürel anlamda kendinizi geliştirmekten zevk alıyorsunuz. Hayatınıza giren insanlarla genellikle bu kültürel dağarcıkla birlikte koyu sohbetler ediyorsunuz.

İsim önerileri: Hermione, Luna, Romeo, Juliet, Potter, Sirius, Snape

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