İkinci Dünya Savaşı’nda batan üç gemiden sağ çıkmayı başaran mucize kedi: Batmaz Sam

İkinci Dünya Savaşı sırasında hem Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri Kriegsmarine'de hem de İngiltere'nin Kraliyet Donanması'nda bulunmuş ve üç geminin batmasından kurtulmuş "Batmaz Sam" isimli kedi tarihin gülen yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Sam İkinci Dünya Savaşı’nın en yoğun olduğu dönemlerinden birinde, Nazi Almanyası’nın Bismarck isimli savaş gemisinde görev yapıyordu. Tayfadan birinin kedisi olsa da her gemide olduğu gibi farelerle mücadele ediyordu. 1941 yılında Rheinüburg Opersyonu’nu gerçekleştirilen Bismarck isimli Alman savaş gemisinde onun adı Oscar olarak biliniyordu. Bu savaş gemisi ilk ve son görevi Rheinübung Operasyonu'na 18 Mayıs 1941'de çıktığında Oscar gemideydi. HMS Cossack ve HMS Ark Royal gibi İngiliz Kraliyet gemileriyle çetin bir deniz savaşına giren Bismarck, 27 Mayıs günü battı. 27 Mayıs 1941 tarihinde gemi müttefik kuvvetleri tarafından batırıldığında 2200 kişilik mürettebattan sadece 115 kişi kurtulabilmişti. Bir de kedi…

Birkaç saat sonra bir tahta parçasının üzerinde süzülürken bulundu ve HMS Cossack tarafından kurtarıldı. Kedinin isminin Bismarck'ta Oskar olduğunu bilmeyen İngiliz gemisinin tayfaları kediye “Sam” adını verdi.