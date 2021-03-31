İkinci Dünya Savaşı’nda batan üç gemiden sağ çıkmayı başaran mucize kedi: Batmaz Sam

İkinci Dünya Savaşı sırasında hem Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri Kriegsmarine'de hem de İngiltere'nin Kraliyet Donanması'nda bulunmuş ve üç geminin batmasından kurtulmuş "Batmaz Sam" isimli kedi tarihin gülen yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Sam İkinci Dünya Savaşı’nın en yoğun olduğu dönemlerinden birinde, Nazi Almanyası’nın Bismarck isimli savaş gemisinde görev yapıyordu. Tayfadan birinin kedisi olsa da her gemide olduğu gibi farelerle mücadele ediyordu. 1941 yılında Rheinüburg Opersyonu’nu gerçekleştirilen Bismarck isimli Alman savaş gemisinde onun adı Oscar olarak biliniyordu. Bu savaş gemisi ilk ve son görevi Rheinübung Operasyonu'na 18 Mayıs 1941'de çıktığında Oscar gemideydi. HMS Cossack ve HMS Ark Royal gibi İngiliz Kraliyet gemileriyle çetin bir deniz savaşına giren Bismarck, 27 Mayıs günü battı. 27 Mayıs 1941 tarihinde gemi müttefik kuvvetleri tarafından batırıldığında 2200 kişilik mürettebattan sadece 115 kişi kurtulabilmişti. Bir de kedi…
Birkaç saat sonra bir tahta parçasının üzerinde süzülürken bulundu ve HMS Cossack tarafından kurtarıldı. Kedinin isminin Bismarck'ta Oskar olduğunu bilmeyen İngiliz gemisinin tayfaları kediye “Sam” adını verdi.
Sam’in Akdeniz ve Kuzey Atlantik’i gezdiği HMS Cossack gemisi 24 Ekim 1941’de Alman denizaltısı tarafından ateşlenen torpidoyla hasar alında mürettebatının yarısını başka bir gemiye naklettirildi. Kalan kısmı gemiyi Cebelitarık’a geri götürmeye çalışırken maalesef üç gün sonra derin sulara boğuldu ve 159 kişi hayatını kaybetti. Batmaz Sam ise bu gemiden de sağ çıkmayı başardı. Kazadan sonra kurtarılıp Cebelitarık’taki üsse götürülen Sam’e burada “batmaz” lakabı verildi.
Ardından ilk seyahat ettiği Alman gemisi Bismarck’ın batırılmasında görev alan uçak gemisi HMS Ark Royal’e transfer edildi. Bu transfer sırasında 14 Kasım 1941’de başka bir Alman denizaltısı tarafından vurulup hasar aldı ve geri dönmeye zorlandı. Geri dönüş yolunda ise çok fazla su alarak battı. Yan yatarak batan gemiden tahta parçalarına tutunarak kurtulan mürettebatın yanında yine Batmaz Sam bulunuyordu.
Bulunduğu üç geminin batması ve bunlardan sağ kurtulması sonucunda Sam artık başka bir gemiye gönderilmedi. Cebelitarık’ta bulunan bir ofiste bakılmaya başlandı. Ardından ise Birleşik Krallık’ta Belfast şehrinde yaşayan bir denizci tarafından sahiplenildi. 1955 yılında vefat eden Sam’in hikayesi denizciler arasında efsane olarak anlatılmaya devam etti. Sam'in bir portresi hala Greenwich'teki Ulusal Denizcilik Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
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