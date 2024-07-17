Evde bademli dondurma tarifi: Evde bademli dondurma nasıl yapılır?

Sıcak havalardan bunalanlara harika bir tarifimiz var: Evde bademli dondurma tarifi! Yapımı zor görünse de aslında son derece kolay olan bu tarifle hem serinleyeceksiniz hem de damaklarınız şenlenecek. Şimdiden afiyet olsun.
Evde bademli dondurma tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Verilen tarif aşamalarını uygulayarak lezzetli bir dondurma hazırlayabilirsiniz. Malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
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