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    Evde bademli dondurma tarifi: Evde bademli dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.07.2024 23:32
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    Sıcak havalardan bunalanlara harika bir tarifimiz var: Evde bademli dondurma tarifi! Yapımı zor görünse de aslında son derece kolay olan bu tarifle hem serinleyeceksiniz hem de damaklarınız şenlenecek. Şimdiden afiyet olsun.

    Evde bademli dondurma tarifi: Evde bademli dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 5dk
    Kalori/Kase 350kal

    Evde bademli dondurma tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Verilen tarif aşamalarını uygulayarak lezzetli bir dondurma hazırlayabilirsiniz. Malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

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    MALZEMELER

    • 200 gram toz badem
    • 25 gram margarin
    • 100 gram şeker
    • 80 gram tuz
    • Yarım kilo krema
    • 250 gram süt
    • 100 gram çikolata

    TARİF

    • Önce badem ezmesini hazırlamak için bir tencerede su ve şekeri kaynatın.
    • Toz hâlindeki bademi bir tavada kavurun.
    • Şerbetten 2 kepçeyi tavaya dökün.
    • Şerbet çekince yağı da ekleyip karıştırın.
    • Hazırladığınız ezmeyi donması için dolaba kaldırın.
    • Sos tavasına krema ve sütü alarak kaynatın.
    • Çikolatayı bu karışıma ekleyin.
    • Tüm malzemeleri karıştırın ve uygun bir kaba aktararak buzlukta 8 saat bekletin.
    • Beklediği 8 saat boyunca her saat başı karıştırın.
    • 10 saat daha buzlukta bekletin.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    dondurma tarifi badem
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