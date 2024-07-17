Evde bademli dondurma tarifi: Evde bademli dondurma nasıl yapılır?

Evde bademli dondurma tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Verilen tarif aşamalarını uygulayarak lezzetli bir dondurma hazırlayabilirsiniz. Malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

MALZEMELER 200 gram toz badem

25 gram margarin

100 gram şeker

80 gram tuz

Yarım kilo krema

250 gram süt

100 gram çikolata