Evde her gün tüketiliyor... 2000 yıllık tür keşfedildi! Adada arkeolojik kazı yapılırken ortaya çıktı...

Yunanistan’ın güneyindeki bir adada yapılan arkeolojik kazılar, antik bir zeytin türünün izlerini ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu eski zeytin türünün modern zeytin çeşitlerinin atası olabileceğini belirtiyor. Yapılan kazılar sırasında bulunan zeytin ağaçları ve bu ağaçlara ait kalıntılar, 2000 yıldan daha eski bir geçmişe ışık tutuyor.

Keşif, sadece tarihsel bir önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda modern zeytin yetiştiriciliği ve tarımda sürdürülebilirlik üzerine de önemli ipuçları sunuyor. Zeytin ağaçlarının, özel mikroklima koşullarında ve bölgedeki toprak yapısının etkisiyle bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başarmış olması, bu türün çevresel koşullara ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor.

ZEYTİN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE DAYANIKLILIĞI

Keşfedilen eski zeytin türü, günümüzdeki zeytin çeşitlerinden belirgin farklılıklar gösteriyor. Özellikle dayanıklılığı ve çevresel koşullara uyum sağlama kabiliyeti, bu türün diğerlerinden çok daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Zeytinlerin, tuzlu ve kuru iklimlere dayanıklı olması, kuraklık gibi zorluklarla başa çıkabilme yeteneği, modern tarımda sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahip. Bu özellikler, zeytin yetiştiriciliğiyle ilgilenen uzmanlar tarafından dikkatle inceleniyor.

GEÇMİŞİNİ ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ KEŞİF

Keşif ekibinin lideri, arkeolog Dr. Maria Papadopoulos, “Bu zeytin türü, tarih boyunca günümüze ulaşabilmiş ve çok nadir koşullarda yetişmiş bir bitki türüdür. Keşif, sadece antik Yunan’ın tarımsal mirasını anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda modern zeytin yetiştiriciliği hakkında da önemli bilgiler sunuyor” dedi.

Zeytin yetiştiriciliği üzerine çalışmalarıyla tanınan tarım uzmanı Dr. Alexis Georgiou ise, “Bu eski tür, kuraklık ve iklim değişikliği gibi zorluklara karşı gösterdiği dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Bu özellik, modern tarımda sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.