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Evde kriz çıktı! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den şaşırtan hareket

26.06.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, ailesine dair eğlenceli paylaşımlara devam ediyor. Kızını alıp tatile gitmesi ise evde yeni bir kriz (!) çıkartacak gibi görünüyor.

Evde kriz çıktı! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den şaşırtan hareket

Sosyal medya fenomeni ve influencer Gamze Erçel, tıpkı kardeşi Hande Erçel gibi oyuncuydu. Mesleğe birlikte başlayan kardeşler, birkaç projede de birlikte rol aldı. Ne var ki, Gamze Erçel bu yoldan gitmeyi tercih etmedi. Kardeşi Hande Erçel hem sosyal medyanın hem oyunculuk camiasının en sevilen isimlerinden biri olurken, Gamze Erçel de aynı popülerliği Instagram'da yakaladı. Instagram'da tam 4 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım'la evlenip kızı Aylin Mavi'ye kavuştuktan sonra daha da sevilen bir isme dönüştü. Sosyal medyanın en gözde isimleri arasına giren Yıldırım ailesinin paylaşımları dört gözle beklenir oldu. Ama Gamze Erçel'in son paylaşımları evde yaşanan bir krizin (!) habercisiydi.

Kız kıza tatil

Gamze Erçel

Gamze Erçel, minik kızı Aylin Mavi'yle baş başa tatile çıktı. "Babasız, kız kıza tatile gidiyoruzdur." diyen ünlü isim, eşinin hayli üzüldüğü anları da paylaştı.

Gamze Erçel Caner Yıldırım

"Evde 'Caneeeğrr, daddyyy' diyen kimse yok. Beni bırakıp tatile gittiler kız kıza." diyerek üzüntüsünü paylaşan Caner Yıldırım ise eşinin kız kıza tatile çıkma kararını pek de etkilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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