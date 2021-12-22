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Evde Kruvasan nasıl yapılır? MasterChef Kruvasan tarifi ve malzemeleri!

22.12.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Kruvasan tatlısının yapılması istendi. Ay Çöreği olarak da bilinen Kruvasan'ın tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki evde Kruvasan nasıl yapılır? İşte MasterChef Kruvasan tarifi ve malzemeleri!

Evde Kruvasan nasıl yapılır? MasterChef Kruvasan tarifi ve malzemeleri!

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Kruvasan yapmaları istendi. Avusturya kökenli, hilal şeklinde olan bir yiyecek olarak bilinen Kruvasan'ın tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki evde Kruvasan nasıl yapılır?

KRUVASAN MALZEMELERİ NELER?

1/4 bardak şeker,
500 gram un,
1,5 paket instant maya,
250 ml. süt,
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı,
1,5 tatlı kaşığı tuz.

Hamuru için : 200 gram tereyağı

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

KRUVASAN TARİFİ!

Öncelikle tezgah üzerine aldığınız unun ortasını açın ve çukurlaştırın. Bu kısıma ılık sütü, mayayı, toz şekeri ve tuzu ilave edip karıştırın. Karıştırdıktan sonra elde ettiğiniz hamuru bez ile sarıp 30 dakika civarı mayalandırın. Yeterince bekledikten sonra tezgahın üstüne streç film serin. Hamuru streç film üzerine alın ve dikdörtgen olacak biçimde merdane ile açın.

Ardından streç filmle sarıp donması için derin dondurucuya koyun. İki misli mayalanan hamuru unladığınız mutfak tezgahına almalısınız. Ardından merdane ile açın. Böylelikle hamur içindeki hava kabarcıkları gidecektir. Büyük bir dikdörtgen olacak biçimde açtığınız hamurun içine dolapta beklettiğiniz tereyağını ekleyin.

Hamuru ikiye katlayıp yeniden merdane ile hamuru açın. Sonra hamuru dikdörtgen şeklinde katlayıp streçle sarıp buzdolabına kaldırmalısınız. 30 dakika civarı bekleyin. Bekleme süresinin ardından tezgahı hafifiçe unlayın ve buzdolabından çıkardığınız hamuru merdane ile açın. Dikdörtgen biçiminde katlayıp streç filme sarın.

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Bu işlemden sonra yine streç filme sarın ve hamuru buzdolabında 30 dakika civarı bekletin. Dolapta beklettiğiniz hamuru tezgaha alın. Katlarını açın ve uzun bir dikdörtgen olacak şekilde tezgaha yayın. Ardından uzunlamasına olacak şekilde ikiye kesin. İki parçayı üst üste koyun ve merdane ile parçaların üzerinden geçin. Hamurları üçgen parçalar olacak biçimde kesin bir bıçakla kesin. Üçgen parçaları geniş kısımlarından yuvarlayarak rulo yapın. Aralıklı olarak tepsiye dizin. Artık kuruvasan hamurlarınız hazır.

Son olarak kuruvasanları fırına vermeden önce çırpılmış yumurta sarısını sürün. Fırça vasıtasıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Kuruvasanları fırına vermeden önce son bir defa mayalanmaları için oda sıcaklığında bekletmelisiniz. Sonra 180 derece ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Kuruvasanların üzeri renk alacaktır. Kruvasanlarınız şimdi hazır. Afiyet olsun!

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Masterchef
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