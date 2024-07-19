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    Evde mangolu dondurma tarifi: Evde mangolu dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    19.07.2024 19:39
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    Tropikal meyvelerin en gözdesi mango ile enfes bir dondurma hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç malzeme ekleyerek son derece pratik bir tarifle hem serinletici hem de lezzetli bir dondurma tarifimiz var. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte evde mangolu dondurma tarifimiz!

    Evde mangolu dondurma tarifi: Evde mangolu dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 90kal

    Birkaç malzeme ile son derece kolay birkaç adım uygulayarak siz de kendi dondurmanızı hazırlayabilirsiniz. Evde mangolu dondurma tarifi için uymanız gereken tarif adımlarını ve gerekli olan malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • 1 paket krema
    • 1 küçük kutu süt
    • 1 mango
    • 1 tatlı kaşığı vanilin

    TARİF

    • Mangoyu dilimleyin ve rondoda çekin.
    • Kremayı ayrı bir kapta çırpın.
    • Çırptığınız kremalı da rondoya ekleyin ve çekin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyip biraz daha çırpın.
    • Uygun bir kaba aktardığınız karışımı buzlukta 5 saat kadar dondurun.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    mango dondurma tarifi
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