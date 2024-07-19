Evde mangolu dondurma tarifi: Evde mangolu dondurma nasıl yapılır?

Birkaç malzeme ile son derece kolay birkaç adım uygulayarak siz de kendi dondurmanızı hazırlayabilirsiniz. Evde mangolu dondurma tarifi için uymanız gereken tarif adımlarını ve gerekli olan malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 paket krema

1 küçük kutu süt

1 mango

1 tatlı kaşığı vanilin