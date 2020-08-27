Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin 40 yaşına bastı

Evde Tek Başına, Kız Arkadaşım ve Richie Rich filmlerinin başrol oyuncu Macaulay Culkin bir dönem en popüler isimler arasında yer alıyordu. Dünyaca ünlü film serisinin çocuk oyuncusu büyüdü ve değişimi görenleri şoke etti. Oyunculuk kariyerine devam eden ünlü ismin 40 yaşına girdiğini söylemesi sosyal medyayı salladı. Oyuncunun hayranlarının bir kısmı 40 yaşında olduğuna inanmazken; bir kısmı da kendini yaşlı hissettiğini söyledi.



Tatile giden ailesi tarafından evde unutulan bir çocuğun hırsızlarla olan mücadelesini anlatan ‘Evde Tek Başına’ filminin oyuncusu 40 yaşına bastı. Sevilen oyuncu Culkin 40 yaşına girdiğini doğum gününde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Kendisine popülerliği getiren film serisini hatırlatan Culkin, “Hey arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" notunu ekledi. Yakışıklı oyuncunun 40 yaş paylaşımı 2 milyona beğeni aldı. Oyuncunun esprili yaş açıklamasına takipçilerinden binlerce yorum geldi.



Orta yaş sendromu yaşadığını söyleyen Macaulay Culkin, "40 yaşımdan beri orta yaş krizime başlama zamanının geldiğini düşünüyorum. Sörf yapmayı öğrenmeyi düşünüyorum. Herhangi bir öneriniz var mı?" diyerek takipçilerinden fikir istedi.



