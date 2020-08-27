MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin 40 yaşına bastı

Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin 40 yaşına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

1990’lı yıllara damga vuran ‘Evde Tek Başına’ serisinin çocuk oyuncusu Macaulay Culkin değişimiyle görenleri şaşırttı. Popüler oyuncu yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Macaulay Culkin doğum günü mesajında esprili bir dil kullanmayı tercih etti.

Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin 40 yaşına bastı

Evde Tek Başına, Kız Arkadaşım ve Richie Rich filmlerinin başrol oyuncu Macaulay Culkin bir dönem en popüler isimler arasında yer alıyordu. Dünyaca ünlü film serisinin çocuk oyuncusu büyüdü ve değişimi görenleri şoke etti. Oyunculuk kariyerine devam eden ünlü ismin 40 yaşına girdiğini söylemesi sosyal medyayı salladı. Oyuncunun hayranlarının bir kısmı 40 yaşında olduğuna inanmazken; bir kısmı da kendini yaşlı hissettiğini söyledi.
macaulay culkin2
Tatile giden ailesi tarafından evde unutulan bir çocuğun hırsızlarla olan mücadelesini anlatan ‘Evde Tek Başına’ filminin oyuncusu 40 yaşına bastı. Sevilen oyuncu Culkin 40 yaşına girdiğini doğum gününde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Kendisine popülerliği getiren film serisini hatırlatan Culkin, “Hey arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" notunu ekledi. Yakışıklı oyuncunun 40 yaş paylaşımı 2 milyona beğeni aldı. Oyuncunun esprili yaş açıklamasına takipçilerinden binlerce yorum geldi.
macaulay culkin3
Orta yaş sendromu yaşadığını söyleyen Macaulay Culkin, "40 yaşımdan beri orta yaş krizime başlama zamanının geldiğini düşünüyorum. Sörf yapmayı öğrenmeyi düşünüyorum. Herhangi bir öneriniz var mı?" diyerek takipçilerinden fikir istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Emre Belözoğlu paylaşımı alay konusu olduEmre Belözoğlu paylaşımı alay konusu oldu
Serhat ve Eray barıştı mı? MasterChef Serhat gündem olduSerhat ve Eray barıştı mı? MasterChef Serhat gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Aycan Yanaç'ın filtreli Emre Belözoğlu paylaşımı alay konusu oldu
Emre Belözoğlu paylaşımı alay konusu oldu
Kate Winslet çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Öykü Serter tatile çıkmayınca çareyi eski fotoğraflarını paylaşmakta buldu
Tatile çıkamadı ama pozunu verdi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı?
Ayrılıktan sonra imalı mesaj
Jessica May ve Hilmi Cem İntepe ‘Maria ile Mustafa' dizisinde buluştu
Survivor'ın yakışıklı yarışmacıyla rol arkadaşı oldu
Pelin Karahan’dan eşi Bedir Güntay’a romantizm kokan hareket!
Pelin Karahan’ın eşi ve çoçukları arasında şaşırtan doğum günü detayı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.