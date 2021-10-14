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Evden çalışırken alınan kilolara veda vakti! Düşük kalorili atıştırmalık tarifleri

14.10.2021 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle birlikte iş hayatımızı eve taşıdık. Bu durum da hem hareket alanımızda hem de kilomuzda değişiklikler yarattı. Konfor alanımızda çalışırken; gelsin poğaçalar, gitsin kurabiyeler... Ufak atıştırmalıkların aslında çok da masum olmadığını fark ettik. O halde atıştırmalıklarımızı daha masum bir hale getirmeye ne dersiniz? İşte detaylar...

Evden çalışırken alınan kilolara veda vakti! Düşük kalorili atıştırmalık tarifleri

Evde çalışırken çok kilo alınca, kendimize dur demeye başladık. Yemeyince de çalışırken çayımızı ve kahvemizi içemez olduk. Ama paniğe kapılmak yok! Elinizdeki bol yağlı kurabiyeyi sakince yerine bırakın. Size çaylarınızın ve kahvelerinizin yanında tüketebileceğiniz, az kalorili ve sağlıklı atıştırmalık tarifler vereceğiz. Kalori hesabı yapmanıza gerek olmadan, içiniz rahat tüketebileceğiniz ve yapımı oldukça kolay bu tarifler, tatlı ve tuzlu severlere hitap ediyor. Not defterleri açıldıysa, tariflerimize geçebiliriz. Şimdiden afiyet olsun!

TUZLU YULAFLI KURABİYE

MALZEMELER

  • 10 yemek kaşığı yulaf kepeği

  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir

  • 10 adet zeytin

  • 5-6 dal maydanoz

  • 5-6 dal dereotu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • İsteğe göre tuz ve baharatlar

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle yulaf kepeğini mikserden geçirin.

  • Daha sonra beyaz peyniri ufalayın.

  • Zeytin çekirdeklerini ayıklayıp, zeytinleri ince ince kesin.

  • Maydanozu ve dereotunu ince ince doğrayın.

  • Malzemelerin hepsini karıştırıp, ele yapışan hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Elinizi suya batırıp, hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın.

  • Hazırladığınız bezeleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

  • 180 derece fırında 20 dakika boyunca pişirin.

TATLI YULAFLI KURABİYE

MALZEMELER

  • 10 yemek kaşığı yulaf kepeği

  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı kuru incir

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • İsteğe bağlı tarçın/Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle yulaf kepeğini mikserden geçirin.

  • Kuru inciri yumuşaması için bir cezvede suyun içine koyarak ısıtın.

  • Malzemelerin hepsini karıştırıp, ele yapışan hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Elinizi suya batırıp, hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın.

  • Hazırladığınız bezeleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

  • 180 derece fırında 20 dakika boyunca pişirin.

ELMALI PUDİNG

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı yulaf kepeği

  • 1 bardak light süt

  • 1 adet rendelenmiş elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri sırasıyla tavaya ekleyin ve ocağa koyun.

  • Kaynayana kadar karıştırın.

  • Kaynayınca altını kısın ve kısık ateşte bir dakika daha karıştırın.

  • Daha sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

  • Soğuduktan sora üzerine tercihinize göre Hindistan cevizi ya da tarçın ekleyin ve servis edin.
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