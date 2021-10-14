Evden çalışırken alınan kilolara veda vakti! Düşük kalorili atıştırmalık tarifleri

Evde çalışırken çok kilo alınca, kendimize dur demeye başladık. Yemeyince de çalışırken çayımızı ve kahvemizi içemez olduk. Ama paniğe kapılmak yok! Elinizdeki bol yağlı kurabiyeyi sakince yerine bırakın. Size çaylarınızın ve kahvelerinizin yanında tüketebileceğiniz, az kalorili ve sağlıklı atıştırmalık tarifler vereceğiz. Kalori hesabı yapmanıza gerek olmadan, içiniz rahat tüketebileceğiniz ve yapımı oldukça kolay bu tarifler, tatlı ve tuzlu severlere hitap ediyor. Not defterleri açıldıysa, tariflerimize geçebiliriz. Şimdiden afiyet olsun!
MALZEMELER
10 yemek kaşığı yulaf kepeği
2 yemek kaşığı tam buğday unu
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt
2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir
10 adet zeytin
5-6 dal maydanoz
5-6 dal dereotu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Öncelikle yulaf kepeğini mikserden geçirin.
Daha sonra beyaz peyniri ufalayın.
Zeytin çekirdeklerini ayıklayıp, zeytinleri ince ince kesin.
Maydanozu ve dereotunu ince ince doğrayın.
Malzemelerin hepsini karıştırıp, ele yapışan hamur elde edene kadar yoğurun.
Elinizi suya batırıp, hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın.
Hazırladığınız bezeleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
TATLI YULAFLI KURABİYE
MALZEMELER
10 yemek kaşığı yulaf kepeği
2 yemek kaşığı tam buğday unu
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı kuru incir
2 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Öncelikle yulaf kepeğini mikserden geçirin.
Kuru inciri yumuşaması için bir cezvede suyun içine koyarak ısıtın.
Malzemelerin hepsini karıştırıp, ele yapışan hamur elde edene kadar yoğurun.
Elinizi suya batırıp, hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın.
Hazırladığınız bezeleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı yulaf kepeği
1 bardak light süt
1 adet rendelenmiş elma
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri sırasıyla tavaya ekleyin ve ocağa koyun.
Kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayınca altını kısın ve kısık ateşte bir dakika daha karıştırın.
Daha sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.
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