HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evden çıkanlar şoke etti! Yatak odasındaki bez gardırobu uyuşturucu serası yapmış

Evden çıkanlar şoke etti! Yatak odasındaki bez gardırobu uyuşturucu serası yapmış

22.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin bir eve yaptığı baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Evden çıkanlar şoke etti! Yatak odasındaki bez gardırobu uyuşturucu serası yapmış

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gültepe Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis, şahısları bulamazken evde yaptığı aramada yatak odasında bez gardırop içinde uyuşturucu serası oluşturulduğunu tespit etti. Polis uyuşturucu serasından 10 kök hint keneviri ve 312 gram esrar ele geçirdi. Zanlıların serada zamanlayıcı, vantilatör, havalandırma fanı, led lamba ve ısı ölçer kullandığını belirledi. Evde ayrıca uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi de ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!
Kafa kafaya çarpıştılar! 3’ü çocuk 7 yaralıKafa kafaya çarpıştılar! 3’ü çocuk 7 yaralı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.