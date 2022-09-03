Eve dönüş saatini kaçırdı! Ailesinden kapı zili kamerasına kaydettiği görüntüyle özür diledi

İngiltere’de yaşayn 18 yaşındaki Josh Draper isimli genç bir adam ailesinin kendisine verdiği izin saatinden 9 saat sonra evine vardığında kapı zili kamerasına yakalandı. Ailesine tüm gece yaşadıklarını itiraf eden Draper’in görüntülerini ebeveynleri sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği görüntüler eğlenceli anlar yaşattı.

“SELAM ANNE VE BABA SARHOŞ DEĞİLİM”

Manchester Evening News'in haberine göre, 18 yaşındaki Josh Draper ailesinin eve dönüşü için izin verdiği saati bir hayli aştı. Eve vardığında annesi 48 yaşındaki Suzy ve 46 yaşındaki babası Roy’dan özür dileyen Draper, “Selam anne ve baba sarhoş değilim. Saat sabahın 5.56’sı. Görünüşe göre 9 saat kadar geç kaldım. Özür dilerim” dedi.

Draper’in mesajından habersiz bir şekilde kapı zili kamerasını kontrol eden anne ve baba oğullarının videosunu gördü. O anlarda oğullarının halini komik bulduklarını ifade eden aile bunu sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral olmayı başardılar.



