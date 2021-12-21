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Eve Gale’in TikTok çıkarması! Bir esmer oldu bir sarışın

21.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin çok izlenen reality şovu Love Island ile adını duyuran Eve Gale, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 22 yaşındaki genç yıldız, peruklarla verdiği pozlarını hem TikTok hem de Instagram hesabından paylaştı.

Eve Gale’in TikTok çıkarması! Bir esmer oldu bir sarışın

Eve Gale, sosyal medya hesaplarından hayranlarını mest etti. Love Island yarılmasıyla adını duyuran genç isim, markalarla yaptığı iş birlikleriyle servetine servet kattı. 22 yaşındaki ünlü isim bu sefer rengarenk peruklarla verdiği pozlarla gündeme geldi.

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Eve Gale, her peruğuna uygun farklı kombinle hayranlarının karşısına çıktı.

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Aslında sarışın olan İngiliz güzel siyah, mavi ve pembe perukları denedi. Genç kadının videolarını milyonlar izledi.

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Eve Gale geçtiğimiz günlerde Salt bae hareketiyle dünya çapında ün elde eden Nusret Gökçe’nin restoranında yemek yedi. Eve Gale’in masasına Nusret Gökçe bizzat servis yaptı, genç kadına elleriyle et yedirdi. Bu anları hem Nusret Gökçe hem de Eve Gale Instagram hesaplarından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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