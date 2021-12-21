Eve Gale’in TikTok çıkarması! Bir esmer oldu bir sarışın

Eve Gale, sosyal medya hesaplarından hayranlarını mest etti. Love Island yarılmasıyla adını duyuran genç isim, markalarla yaptığı iş birlikleriyle servetine servet kattı. 22 yaşındaki ünlü isim bu sefer rengarenk peruklarla verdiği pozlarla gündeme geldi.

Eve Gale, her peruğuna uygun farklı kombinle hayranlarının karşısına çıktı.

Aslında sarışın olan İngiliz güzel siyah, mavi ve pembe perukları denedi. Genç kadının videolarını milyonlar izledi.

Eve Gale geçtiğimiz günlerde Salt bae hareketiyle dünya çapında ün elde eden Nusret Gökçe’nin restoranında yemek yedi. Eve Gale’in masasına Nusret Gökçe bizzat servis yaptı, genç kadına elleriyle et yedirdi. Bu anları hem Nusret Gökçe hem de Eve Gale Instagram hesaplarından paylaştı.

