X, ebeveynlerin ve yasal vasilerin genç kullanıcıların platformdaki deneyimlerini yönetebilmesi için yeni kontrol araçları sunmaya başladı. Ancak diğer platformların çoğundan farklı olarak X, gençlerin de bu süreçte söz sahibi olmasına imkân tanıyor.

Şirket, 13-17 yaş aralığındaki kullanıcıların hesaplarının varsayılan olarak “korumalı mod”a alınacağını, bu modda hassas içeriklerin görüntülenemeyeceğini ve kullanıcılara hedefli reklamlar gösterilmeyeceğini açıkladı.

Genç kullanıcılar ise hesapları üzerindeki kontrollerini belirli ölçüde koruyor ve hesaplarına hangi kısıtlamaların getirildiğini görebiliyor. Ebeveynler ve yasal vasiler, çocuklarının özel mesajlarını okuyamıyor, arama veya görüntüleme geçmişlerini göremiyor ve onların adına paylaşım yapamıyor.

X'TE EBEVEYN KONTROLÜ ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR?

Yeni özellikle birlikte ebeveynler şunları yapabiliyor:

Çocuklarının haftalık X kullanım süresini görebiliyor.

Günlük sınırlar belirleyebiliyor.

Yeni takipçiler için kendi onaylarını zorunlu kılabiliyor.

Akıştaki içerik önerilerini ve videoları yalnızca hâlihazırda takip edilen hesaplarla sınırlandırabiliyor.

Belirli kelimeleri filtreleyebiliyor.

Hassas medya içeriklerinin gösterilmesini engelleyebiliyor.

Çocuklarına kimlerin doğrudan mesaj gönderebileceğini belirleyebiliyor.

Çocuklarının kimlerle mesajlaştığını görebiliyor.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN GELDİ

Ebeveyn kontrolü özelliği, X'in yapay zekâ sohbet robotunun çocukların ve kadınların cinselleştirilmiş görüntülerini oluşturmak için kullanılmasını önleyecek kontrollerin bulunmaması nedeniyle şirketin eleştirilmesinden aylar sonra kullanıma sunuldu.

GENÇLER HESAPLARI ÜZERİNDEKİ KONTROLÜ KISMEN KORUYOR

X'in güvenlikten sorumlu yöneticisi Michael O’Herlihy, bir blog yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ebeveynler kullanışlı araçlar istiyor, gençler ise gelişebilecekleri bir alana sahip olmayı hak ediyor. X'teki ebeveyn kontrolleri sayesinde aileler kendi evlerine uygun sınırları belirleyebiliyor, gençler de hesaplarının sahibi olmaya devam ediyor ve yapılan her değişikliği görebiliyor. Bu dengeyi kurmak hayati önem taşıyor ve inşa etmeye çalıştığımız şey de tam olarak bu."

Kaynak: TechCrunch