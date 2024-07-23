'Evimdeki gizli odanın kapısını açınca hayatımın korkusunu yaşadım' Yeni taşınan adamın karşılaştığı manzaranın arkasındaki gerçek...

Yurt dışında yaşayan bir adam yeni bir eve taşındığında, evinde kapısı 20 büyük vidayla iyice kapatılmış gizli bir oda keşfettiğini ve büyük bir korku yaşadığını anlattı.

Dailystar'da yer alan habere göre; adam, eşyalarını yeni dubleks evine taşırken gizemli bir bodrum katı gördü. Mevsimlik eşyaları için biraz ekstra alan bulmanın heyecanını yaşayan adam kontrol etmeye gitti ancak kapının 20 büyük vidayla vidalandığını görünce hayatının korkusunu yaşadı.

Bunun arkasında şüpheli bir şey olup olmadığını merak ettiğini belirten adam, Reddit'te şunları anlattı "Bu, omurgamda bir ürpertiye neden oldu. Bu yüzden orada, bu küçük dolapta oturuyorum ve sürekli gerginlik yaşıyorum. Hepsini çıkarmak birkaç dakika sürdü. Kapı pervaza boyanmıştı ve onu kurtarmak için biraz tekmelemem gerekti."

"DARBELİ MATKABI FIRLATTIM"

Sonunda kapıyı açtığında, "yüzünde dikişler olan, yaklaşık 1,5 metre boyunda, küçük yeşil bir adam" ile karşılaştı ve bir anlık korku yaşadı. Ardından adam şu itirafta bulundu: "Darbeli matkabı fırlattım, düştüm ve tek bir koordinasyonsuz hareketle kendimi mahvettim."

GERÇEĞİ BÖYLE ANLADI

Adam, kendini topladıktan sonra, bunun önceki ev sahibi tarafından biraz gülmek için bırakılmış bir Cadılar Bayramı aksesuarı olduğunu fark etti.