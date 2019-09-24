Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Adana'da yaşayan Medine Kara, aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet Kara (39) ile 24 Eylül 2016'da evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine Kara ile eşi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine Kara, 8 Eylül 2017'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Ahmet Kara olayla ilgili ayıhah ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Medine Kara'nın boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.

AİLE İTİRAZ ETTİ, EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet Kara'nın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfakta intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.