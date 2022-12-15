HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinde kedi ve köpek ölüleri bulunmuştu! Yaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesi

Evinde kedi ve köpek ölüleri bulunmuştu! Yaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesi

15.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 10 Aralık günü evinde köpek ve kedi ölüsü bulunan Hikmet Akarca, çok sayıda kedi ve köpeği bahçesine gömmüş, gömemediklerini de torbalar halinde balkona koymuştu. Yaşlı kadın hakkında özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda görülen ve aşırı ilgisizlik, apati, sosyal izolasyon ve çöp toplamaya karşı duyulan takıntı olarak bilinen 'Diyojen sendromu' üzerinde durulduğu bildirildi.

Evinde kedi ve köpek ölüleri bulunmuştu! Yaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı.

Gözaltına alınan Akarca, adliyeye sevk edildi. Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi savcılığınca veteriner hekimlerden oluşan komisyonla evdeki canlı hayvanların kötü bakım ve işkenceye maruz kaldığını tespit etti. Mahkeme, psikiyatri uzmanı raporuna göre Akarca'nın akıl sağlığı hastalığı olup, olmadığının tespiti için gözlem altına alınması gerektiğini belirledi.

Screenshot_6

RAPOR DÜZENLENECEK

12 Aralık günü Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Hikmet Akarca, 21 gün gözlem altına alındı. Davranış, duygu ve düşüncel açıdan hakkında raporlar düzenlenecek Akarca'nın, lüzum görülmesi halinde hastanede kalması 21 gün daha uzayabilecek.

Screenshot_12

DİYOJEN SENDROMU ÜZERİNDE DURULUYOR

Hikmet Akarca'da, özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda görülen 'Diyojen sendromu' olarak da bilinen aşırı ilgisizlik, apati, sosyal izolasyon ve çöp toplamaya karşı duyulan takıntı üzerinde durulduğu belirtildi. Hazırlanacak raporun Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği bildirildi. Hikmet Akarca'da 'Diyojen sendromu' ya da akıl sağlığı bozukluğu görülmesi halinde ceza sorumluluğu kapsamında akıl sağlığı bozuk olan kişiye ilişkin sağlık tedbiri uygulanması bekleniyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul müdürlerine tutuklama talebiOkul müdürlerine tutuklama talebi
İmamoğlu halka seslendi, Akşener destek verdi: Söz veriyorum, bu şarkı burada bitmeyecekİmamoğlu halka seslendi, Akşener destek verdi: Söz veriyorum, bu şarkı burada bitmeyecek
Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...
Anahtar Kelimeler:
Muğla

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Endişelenmeye gerek yok, her şey yoluna girecek!

Endişelenmeye gerek yok, her şey yoluna girecek!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.