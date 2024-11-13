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Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! Berdan Mardini dünyaya açıldı... Kilosu 14 bin Euro

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 08:35
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Özel hayatı, renkli kombinleri ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini 2018 yılında evini arabasını satıp 120 milyon TL’ye memleketine fabrika kurmuştu. Mardini'nin memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenen güller dünyaya açıldı.

Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! Berdan Mardini dünyaya açıldı... Kilosu 14 bin Euro

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de memleketine kurduğu fabrika ile gündemde.

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Mardini, 4 yıl önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

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350 kişiye istihdam sağlayan Berdan Mardini, dünyaya açıldı. Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

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İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

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'KİLOSU 14 BİN EURO'

Berdan Mardini daha önce yaptığı bir açıklamada; "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor. Gülün geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı." demişti.

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Berdan Mardini
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