Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! Berdan Mardini dünyaya açıldı... Kilosu 14 bin Euro

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de memleketine kurduğu fabrika ile gündemde.

Mardini, 4 yıl önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

350 kişiye istihdam sağlayan Berdan Mardini, dünyaya açıldı. Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

'KİLOSU 14 BİN EURO'

Berdan Mardini daha önce yaptığı bir açıklamada; "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor. Gülün geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı." demişti.