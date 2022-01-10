Evini butik bir pastacıya dönüştürmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken ürünler

Geçmişi çok eski dönemlere dayanan pastacılık, günümüzde de pek çok kişi tarafından profesyonel bir meslek dalı ya da hobi olarak tercih ediliyor. Pastacılığın bu kadar rağbet görmesiyle sayısız pasta ekipmanı çeşidi de pastacıların beğeni ve zevkine sunuluyor. Eğer siz de evinizi butik bir pastacıya dönüştürmek istiyorsanız işlerinizi kolaylaştırmak ve doğru ürünleri bulmanıza yardımcı olmak için olmazsa olmaz ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

1. Russell Hobbs El Mikseri ile her şey çok daha kolay!

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Söz konusu pastacılık olduğunda akla ilk gelen ürünlerden biri pandispanya olabilir. Pandispanya hazırlarken yumurtaları uzun bir süre çırpmanız gerekir. Eğer hamur karıştırıcı ya da mikser gibi bir aletiniz olursa bu işlemi çok daha kısa sürede ve kolayca yapabilirsiniz. Bu noktada 3,5 litreye varan geniş kapasitesi ile dikkat çeken Russell Hobbs El Mikseri sizin için doğru bir seçenek olabilir. Yumurta, krema, hamur gibi malzemelerin çırpılması için büyük bir kolaylık sağlayan bu mikser; farklı tariflere uyum sağlayan 5 farklı hız ayarı ile lezzetli pastalar hazırlamanızı sağlar.

2 farklı karıştırma aparatı sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar almanızı sağlayacak bu ürünü hemen satın almak için tıklayın!

2. Luvon Karıştırma Kabı, kek ve pastalar için olmazsa olmaz!

Yumurtası, kreması, iç harcı ve dolgusu derken bir pastacının mutlaka sahip olması gereken ürünler arasında karıştırma kabı da yer alır. Silikon tabanlı kaymaz yapısı ile beğeni kazanan Luvon Karıştırma Kabı, paslanmaz çelik materyali ile pastacılar için yerinde bir tercih olabilir. Kapaklı modeli sayesinde malzemelerinizi saklamak için de kullanabileceğiniz bu ürün, ergonomik tasarımı ile hazırladığınız karışımı kalıba kolayca dökmenizi sağlar.

Farklı boyutlardaki kaplardan oluşan 5’li set halinde satışa sunulan bu ürüne kolayca sahip olmak için buraya tıklayın!

3. Mükemmel bir görünüm için: Zwilling Pastacılık Spatulası

Spatulalar sayesinde pastanızın kremasını sıvayabilir, pürüzlü olan yerleri düzeltebilirsiniz. Eğer siz de pastanızın kusursuz görünmesini istiyorsanız Zwilling Pastacılık Spatulası mutlaka sahip olmanız gereken ürünler arasında yerini alır. Çünkü bu spatula, açılı gövdesi sayesinde krema ve iç dolgu gibi ürünleri yaymak için mükemmel bir kolaylık sağlar. Birinci sınıf çelikten yapılan gövdesi ve rahatça tutmak için tasarlanan sapı ile ön plana çıkan bu ürün, pastacılık çalışmalarınızı zahmetsiz bir hale getirir.

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4. Kusursuzluk arayanlar için: NK Pasta Malzemeleri Yuvarlak Pasta Çemberi

Pastanın lezzeti kadar görünüşüne de önem verenlerdenseniz ona muhteşem bir şekil verecek pasta çemberlerinden mutlaka faydalanmalısınız. NK Pasta Malzemeleri Yuvarlak Pasta Çemberi, ayarlanabilir ölçüleri ile pastanızı dilediğiniz boyutta yapmanıza imkan tanır. 16 santimetreden 30 santimetreye kadar genişleyebilen bu çemberi, 10 cm üzerindeki ayar noktalarından istediğiniz yerde sabitleyebilirsiniz. Böylece pastanız üzerinde çalışırken ürünün ayarı değişmez ve bu da sizin daha rahat çalışmanızı sağlar

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5. Pakmaya Şeker Hamuru ile eğlenceli pasta tasarımları yapabilirsiniz!

Pastanızı dekore etmek için şeker hamuru kullanmak istiyorsanız Pakmaya Şeker Hamuru sizin için yerinde bir tercih olabilir. Fırıncılık, pastacılık ve değirmencilik ürünleri ile kendini kanıtlayan Pakmaya, bu şeker hamuruyla da beğeninizi kazanır. Kolay şekil alan yapısı ile dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bu ürün, pastalarınıza lezzet de katar. Özellikle çocuklar tarafından çok beğenilen bu şeker hamurunu siz de tercih edebilirsiniz.

Yaratıcı pasta tasarımları yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gerekenler arasında yer alan bu ürünü kolayca satın almak için buraya tıklayın!

6. Pastane pastası yapmak isteyenler, IBLUELOVER Pasta Dekorasyon Seti’ne bayılacak!

Gösterişli bir pasta yapmak isteyenler için inanılmaz bir kolaylık sağlayan krema sıkma duyları, kendiliğinden güzel şekiller ortaya çıkaran yapısı ile beğeninizi kazanır. İçerisinde 16 farklı paslanmaz çelik duy barındıran IBLUELOVER Pasta Dekorasyon Seti, pasta tasarımı konusunda kendini geliştirmek isteyenler için doğru bir tercih olabilir. El becerisi olmayanların bile rahatlıkla kullanabileceği bu set, pastalarınıza o son mükemmel dokunuşları yapmak için ideal.

Dayanıklı ve paslanmaz yapısı sayesinde senelerce kullanabileceğiniz bu dekorasyon setini daha detaylı incelemek ve kolayca satın almak için buraya tıklayın!

7. El becerisine güvenmeyenler, Dibiao Tel Pasta Kesici kullanabilir!

Kesme telini, çift tutuş özelliğine sahip ince ve kesici alanı bulunan bir pasta aparatı olarak düşünebilirsiniz. Özellikle yüksek katlı pastalar yapmak istiyorsanız bu üründen mutfağınızda kesinlikle bulundurmalısınız. Esnek yapısı ile muhteşem bir kolaylık sağlayan Dibiao Tel Pasta Kesici, pandispanyayı şeklini bozmadan kesmenize yardımcı olur. İki adet paslanmaz çelik tel ile gelen bu ürün, pastalarınızda pürüzsüz katmanlar oluşturmak için doğru bir tercih.

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8. Tariflerin tam tutması için: Beurer Ks 25 Dijital Mutfak Terazisi

Pasta tariflerinin en önemli püf noktası, doğru gramajları kullanmak olabilir. Eğer siz de uyguladığınız tarifin birebir tutmasını istiyorsanız bütün malzemeleri kolayca ölçebileceğiniz bir mutfak terazisine sahip olmalısınız. Bu noktada derin tartma kabı ile gelen Beurer Ks 25 Dijital Mutfak Terazisi, sizin için ideal bir seçenek olabilir. Hassas ölçüm sonuçları ile yanıltmayan bu ürün, modern tasarımı sayesinde de her mutfağa uyum sağlar.

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9. Yinuoday 12 İnç Kek Döner Pasta Tablası, sofra dekorasyonunuzu şenlendirecek!

Pasta tablası, hem tasarım hem sunum konusunda büyük önem taşır. 360 derece dönebilen tasarımı ile beğeni kazanan Yinuoday Pasta Tablası da pasta dekorasyonu için büyük bir kolaylık sağlar. Yüksek kalite alüminyum malzemeden üretilen bu stant, güvenli ve dayanıklı yapısı ile dikkat çeker. Alt kısmında yer alan silikon tabanı sayesinde siz istemediğiniz sürece hareket etmeyen bu ürün, pastanızı rahatça tasarlayabilmeniz için gerekli olan her şeyi sunar.

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10. Gizli tarifler için Profesyonel Pastacılık kitabını mutlaka okumalısınız!

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Söz konusu pastacılık olduğunda güvenilir tarifler büyük önem taşır. Dolayısıyla tarifler için kalitesinden emin olduğunuz sitelerden ve kitaplardan faydalanmalısınız. Bu noktada pastacılığa gönül veren Duygu Tuğcu tarafından yazılan "Profesyonel Pastacılık" kitabı, içeriğinde yer alan farklı tarifler ile aradığınız ürün olabilir. Hem pastacılığa yeni başlayanların hem kendini geliştirmek isteyenlerin göz atabileceği bu kitap, fotoğraflı anlatım aşamaları ile büyük bir kolaylık sağlar. Bu kitapta sadece pasta değil, ekmek ve çeşitli tatlı tariflerini de bulabilirsiniz.

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