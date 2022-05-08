Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu! Dünyada nadir bulunuyor

Erzincan merkez Çarşı Mahallesinde ikamet eden Sermet Urun, sabah kalktığında balkonunda uçamayacak durumda bir kuş buldu. Bulduğu canlının ebabil kuşu olduğunu öğrenen Urun, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğini belirtti.

GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Balkonlarında kuşu bulduklarında şaşırdıklarını belirten Sermet Urun, ebabil kuşunu çok sevdiklerini söyledi.

DÜNYANIN NADİR KUŞLARINDAN BİRİ

Dünyanın nadir kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor.

(İHA)

