Evladına sahip çıkmayan annenin kan donduran itirafı

İlk eşinden olan kızını ikinci eşine tercih eden anne Hasibe Topçu, hiçbir sebep yokken kızını istemediğini dile getirerek izleyenleri şok etti.

Sosyal medya da büyük tepki alan anne Hasibe Topçu’ya Esra Erol, "Nasıl olabilir de bunları söyleyebilirsin, seni birinin kendine getirmesi lazım" diyerek yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="https://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=cevapla&url=https%3A%2F%2Fwww.cevapla.tv%2Fvideo%2Fruyada-olu-birisini-gormek-ne-anlama-gelir%2F10494%3Futm_source%3Dmynet%26utm_medium%3Dreferral" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/9763200/9763200-148x74.gif?animation=true"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!</span></span></a></div>