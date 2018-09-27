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Evladına sahip çıkmayan annenin kan donduran itirafı

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programında bugün tüyler ürperten bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Hande Metin 16 yıldır görmediği annesi ile buluşmak için programa başvurdu. Tek istediği annesini görmek olan annesinin sadece 3 kilometre mesafe uzaklıkta olduğunu ifade eden genç kız, Esra Erol’da yıllar sonra annesiyle yüzleşti.

Evladına sahip çıkmayan annenin kan donduran itirafı

İlk eşinden olan kızını ikinci eşine tercih eden anne Hasibe Topçu, hiçbir sebep yokken kızını istemediğini dile getirerek izleyenleri şok etti.

Sosyal medya da büyük tepki alan anne Hasibe Topçu’ya Esra Erol, "Nasıl olabilir de bunları söyleyebilirsin, seni birinin kendine getirmesi lazım" diyerek yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="https://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=cevapla&url=https%3A%2F%2Fwww.cevapla.tv%2Fvideo%2Fruyada-olu-birisini-gormek-ne-anlama-gelir%2F10494%3Futm_source%3Dmynet%26utm_medium%3Dreferral" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/9763200/9763200-148x74.gif?animation=true"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!</span></span></a></div>
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