Evlat edinme şartları nelerdir, kimler evlat edinebilir? Evlat edinme nasıl olur, evlat edinme günah mı?

Her kadın ya da her erkek annelik ya da babalık duygusunu çok istese de çeşitli engeller nedeniyle tadamayabilir. Sağlık sorunları, bekar olmak, yalnız yaşıyor olmak ya da farklı engeller nedeni ile anne ya da baba olamayan kişiler, bebek ya da çok evlat edinebilirler. Ülkemizde bu tür durumlar için başvurabilecek kurumlar bulunur. Ancak bu kurumların, yasalarla, kanunlarla belirlenmiş olan bazı şartları vardır. Belirtilen şartlara uygun olan ve istenen gereklilikleri yerine getirebilen kişiler evlat edinebilirler.

Kimler evlat edinebilir?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bebek ya da çocuk evlat edinebilmek için kişilerin bazı kurallara uygun olması gerekir. Buna göre evlat edinme şartları şunlardır:

Evlat edinmede yaş sınırı, aradaki yaş farkı olarak 18'dir.

Çift olarak evlat edinilecekse eşlerden en az birinin evlat edinilecek olan bebekten ya da çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekir.

Çift olarak evlat edinilecekse evliliğin en az 5 yıl sürmüş olması zorunluluğu aranır.

Çift olarak evlat edinmede bir diğer şart hem kadının hem de erkeğin 30 yaşını doldurmuş olmalarıdır.

Evlat edinilen çocuk eğer ayırt etme yetisine sahip olduğu bir yaş grubunda ise rızası olmalıdır.

Evlat edinilecek olan çocuğun, yaşıyorsa annesinden ve babasından onay alınmalıdır. (Bu maddeden 2001 tarihli olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 311. ve 312. maddelerindeki hükümler muaftır.)

Evlat edinen ailenin ya da kişilerin eğitim seviyesi de önemlidir. Aile üyeleri en az ilkokul mezunu olmak durumundadır.

Her halükarda evlat edinilen çocuk bu evlat edinme işleminden fayda sağlıyor olmalıdır.

Evlat edinilen çocuk evlat edinen kişiler tarafından en az bir yıl boyunca eğitilmiş ve bakılmış olmalıdır.

Bekâr biri evlat edinebilir mi?

Çiftler dışında tek başına evlat edinmek de mümkündür. Bunun için evlat edinmek isteyen ama bekâr ya da yalnız olan kişide bazı şartlar aranır. Bekârların evlat edinme şartları da kanunlarla düzenlenmiştir ve uyulması zorunludur. Evlenmemiş olan, tek başına yaşayan kişiler de evlat edinmek istiyorsa öncelikle otuz yaşını doldurmuş olmalıdır. Tek başına evlat edinmek mümkündür ancak evli olmayan iki kişinin birlikte evlat edinmesi mümkün olamaz.

Kimler evlat edinemez?

Evlat edinme konusunda öncelikli şart evlat edinecek olan ailenin ya da bireylerin belirtilen yaş sınırında olmasıdır. Buna göre otuz yaş altı kişiler evlat edinemez. Evli olan kişiler beş yılın altında bir süredir evlilerse de evlat edinmeleri mümkün değildir. Yurt dışından evlat edinme şartlarına göre farklı bir ülkede yaşayan, farklı bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan ama ikameti Türkiye’de bulunan kişiler ya da eşler de evlat edinmek için başvuru yapma hakkına sahiptir. Bu kişilere de evlatlık verilebilir.

Evlat edinme günah mı?

Evlat edinmenin hukuki şartları dışında dini ve inanışlara göre değişkenlik gösteren durumları da son derece merak edilen konular arasında yer alır. Dini yetkililer ve diyanet yetkilileri bu konuda bazı açıklamalar yapmıştır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda İslam dinine göre evlat edinmenin mahremiyete aykırı durumları olmadığı sürece bir sakıncası olmadığı biliniyor. Koruyucu aile olmanın destek gördüğü bu görüşe göre evlat edinmenin, bir çocuğa ya da bebeğe sahip çıkmanın hayırlı olduğu söyleniyor.

Evlat edinmek için evlilik şart mi?

Bebek evlat edinme ya da belli bir yaşta çocuk evlat edinebilmek için başat koşul yaş sınırı olarak belirlenmiştir. Otuz yaş üstü olan kişiler diğer şartları da yerine getirdiği takdirde evlat edinmek için başvuruda bulunabilir. Yalnız yaşayan, evli olmayan kişiler de tek başlarına çocuk evlat edinebilirler. Ancak evli olmayan kişilerden ikisi de evlat edinme hakkına sahip değildir. Evliliğin olmadığı ya da belirtilen yasal evlilik süresinin altında olduğu durumlarda evlat edinme işlemi bir kişi üzerinden gerçekleştirilir.

Evlat edinme süreci ne kadar sürer?

Evlat edinmek için belli bir süre beklemek gerekebilir. Bir çift ya da bekar bir kişi evlat edinme kararı aldıktan sonra ilgili kuruma başvuru yapar. Kişi ya da çiftler başvuru yaptıktan sonra altı ay içinde ziyaret edilir. Yetimhaneden evlat edinmek için başvuru ve ziyaret işlemleri tamamlandıktan sonra prosedür kanunlar çerçevesinde devam eder. Başvuru dilekçe ile birlikte ve şahsen yapılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yapılan başvurular yapıldığı tarihten itibaren işleme alınır.



