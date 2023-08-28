HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Evlat edinme şartları nelerdir, kimler evlat edinebilir? Evlat edinme nasıl olur, evlat edinme günah mı?

Evlat edinme şartları nelerdir, kimler evlat edinebilir? Evlat edinme nasıl olur, evlat edinme günah mı?

10.08.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişinin evli ya da bekar, kadın ya da erkek olması fark etmeksizin anne ya da baba olmak istemesi normaldir. Doğum yapma imkanı olmayan, çocuk sahibi olmak için engelleri bulunan ya da çeşitli sağlık durumlarına bağlı olarak anne ya da baba olmak isteyen ama çocuk sahibi olamayan kişiler de evlat edinerek bu duyguyu yaşayabilirler. Ancak bir bebek ya da çocuk evlat edinebilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur. Peki, evlat edinme şartları nelerdir?

Evlat edinme şartları nelerdir, kimler evlat edinebilir? Evlat edinme nasıl olur, evlat edinme günah mı?

Her kadın ya da her erkek annelik ya da babalık duygusunu çok istese de çeşitli engeller nedeniyle tadamayabilir. Sağlık sorunları, bekar olmak, yalnız yaşıyor olmak ya da farklı engeller nedeni ile anne ya da baba olamayan kişiler, bebek ya da çok evlat edinebilirler. Ülkemizde bu tür durumlar için başvurabilecek kurumlar bulunur. Ancak bu kurumların, yasalarla, kanunlarla belirlenmiş olan bazı şartları vardır. Belirtilen şartlara uygun olan ve istenen gereklilikleri yerine getirebilen kişiler evlat edinebilirler.

Kimler evlat edinebilir?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bebek ya da çocuk evlat edinebilmek için kişilerin bazı kurallara uygun olması gerekir. Buna göre evlat edinme şartları şunlardır:

  • Evlat edinmede yaş sınırı, aradaki yaş farkı olarak 18'dir.
  • Çift olarak evlat edinilecekse eşlerden en az birinin evlat edinilecek olan bebekten ya da çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekir.
  • Çift olarak evlat edinilecekse evliliğin en az 5 yıl sürmüş olması zorunluluğu aranır.
  • Çift olarak evlat edinmede bir diğer şart hem kadının hem de erkeğin 30 yaşını doldurmuş olmalarıdır.
  • Evlat edinilen çocuk eğer ayırt etme yetisine sahip olduğu bir yaş grubunda ise rızası olmalıdır.
  • Evlat edinilecek olan çocuğun, yaşıyorsa annesinden ve babasından onay alınmalıdır. (Bu maddeden 2001 tarihli olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 311. ve 312. maddelerindeki hükümler muaftır.)
  • Evlat edinen ailenin ya da kişilerin eğitim seviyesi de önemlidir. Aile üyeleri en az ilkokul mezunu olmak durumundadır.
  • Her halükarda evlat edinilen çocuk bu evlat edinme işleminden fayda sağlıyor olmalıdır.
  • Evlat edinilen çocuk evlat edinen kişiler tarafından en az bir yıl boyunca eğitilmiş ve bakılmış olmalıdır.

Bekâr biri evlat edinebilir mi?

Çiftler dışında tek başına evlat edinmek de mümkündür. Bunun için evlat edinmek isteyen ama bekâr ya da yalnız olan kişide bazı şartlar aranır. Bekârların evlat edinme şartları da kanunlarla düzenlenmiştir ve uyulması zorunludur. Evlenmemiş olan, tek başına yaşayan kişiler de evlat edinmek istiyorsa öncelikle otuz yaşını doldurmuş olmalıdır. Tek başına evlat edinmek mümkündür ancak evli olmayan iki kişinin birlikte evlat edinmesi mümkün olamaz.

Kimler evlat edinemez?

Evlat edinme konusunda öncelikli şart evlat edinecek olan ailenin ya da bireylerin belirtilen yaş sınırında olmasıdır. Buna göre otuz yaş altı kişiler evlat edinemez. Evli olan kişiler beş yılın altında bir süredir evlilerse de evlat edinmeleri mümkün değildir. Yurt dışından evlat edinme şartlarına göre farklı bir ülkede yaşayan, farklı bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan ama ikameti Türkiye’de bulunan kişiler ya da eşler de evlat edinmek için başvuru yapma hakkına sahiptir. Bu kişilere de evlatlık verilebilir.

Evlat edinme günah mı?

Evlat edinmenin hukuki şartları dışında dini ve inanışlara göre değişkenlik gösteren durumları da son derece merak edilen konular arasında yer alır. Dini yetkililer ve diyanet yetkilileri bu konuda bazı açıklamalar yapmıştır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda İslam dinine göre evlat edinmenin mahremiyete aykırı durumları olmadığı sürece bir sakıncası olmadığı biliniyor. Koruyucu aile olmanın destek gördüğü bu görüşe göre evlat edinmenin, bir çocuğa ya da bebeğe sahip çıkmanın hayırlı olduğu söyleniyor.

Evlat edinmek için evlilik şart mi?

Bebek evlat edinme ya da belli bir yaşta çocuk evlat edinebilmek için başat koşul yaş sınırı olarak belirlenmiştir. Otuz yaş üstü olan kişiler diğer şartları da yerine getirdiği takdirde evlat edinmek için başvuruda bulunabilir. Yalnız yaşayan, evli olmayan kişiler de tek başlarına çocuk evlat edinebilirler. Ancak evli olmayan kişilerden ikisi de evlat edinme hakkına sahip değildir. Evliliğin olmadığı ya da belirtilen yasal evlilik süresinin altında olduğu durumlarda evlat edinme işlemi bir kişi üzerinden gerçekleştirilir.

Evlat edinme süreci ne kadar sürer?

Evlat edinmek için belli bir süre beklemek gerekebilir. Bir çift ya da bekar bir kişi evlat edinme kararı aldıktan sonra ilgili kuruma başvuru yapar. Kişi ya da çiftler başvuru yaptıktan sonra altı ay içinde ziyaret edilir. Yetimhaneden evlat edinmek için başvuru ve ziyaret işlemleri tamamlandıktan sonra prosedür kanunlar çerçevesinde devam eder. Başvuru dilekçe ile birlikte ve şahsen yapılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yapılan başvurular yapıldığı tarihten itibaren işleme alınır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT şoförüne biber gazı sıktı! Yolcular baygınlık geçirdiİETT şoförüne biber gazı sıktı! Yolcular baygınlık geçirdi
'İş var, eleman yok' 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulamıyor'İş var, eleman yok' 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya usta bulamıyor
Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik
Anahtar Kelimeler:
evlat edinme evlat edinme şartları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.