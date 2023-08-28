Evlat edinme şartları nelerdir, kimler evlat edinebilir? Evlat edinme nasıl olur, evlat edinme günah mı?

Her kadın ya da her erkek annelik ya da babalık duygusunu çok istese de çeşitli engeller nedeniyle tadamayabilir. Sağlık sorunları, bekar olmak, yalnız yaşıyor olmak ya da farklı engeller nedeni ile anne ya da baba olamayan kişiler, bebek ya da çok evlat edinebilirler. Ülkemizde bu tür durumlar için başvurabilecek kurumlar bulunur. Ancak bu kurumların, yasalarla, kanunlarla belirlenmiş olan bazı şartları vardır. Belirtilen şartlara uygun olan ve istenen gereklilikleri yerine getirebilen kişiler evlat edinebilirler.
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bebek ya da çocuk evlat edinebilmek için kişilerin bazı kurallara uygun olması gerekir. Buna göre evlat edinme şartları şunlardır:
Çiftler dışında tek başına evlat edinmek de mümkündür. Bunun için evlat edinmek isteyen ama bekâr ya da yalnız olan kişide bazı şartlar aranır. Bekârların evlat edinme şartları da kanunlarla düzenlenmiştir ve uyulması zorunludur. Evlenmemiş olan, tek başına yaşayan kişiler de evlat edinmek istiyorsa öncelikle otuz yaşını doldurmuş olmalıdır. Tek başına evlat edinmek mümkündür ancak evli olmayan iki kişinin birlikte evlat edinmesi mümkün olamaz.
Evlat edinme konusunda öncelikli şart evlat edinecek olan ailenin ya da bireylerin belirtilen yaş sınırında olmasıdır. Buna göre otuz yaş altı kişiler evlat edinemez. Evli olan kişiler beş yılın altında bir süredir evlilerse de evlat edinmeleri mümkün değildir. Yurt dışından evlat edinme şartlarına göre farklı bir ülkede yaşayan, farklı bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan ama ikameti Türkiye’de bulunan kişiler ya da eşler de evlat edinmek için başvuru yapma hakkına sahiptir. Bu kişilere de evlatlık verilebilir.
Evlat edinmenin hukuki şartları dışında dini ve inanışlara göre değişkenlik gösteren durumları da son derece merak edilen konular arasında yer alır. Dini yetkililer ve diyanet yetkilileri bu konuda bazı açıklamalar yapmıştır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda İslam dinine göre evlat edinmenin mahremiyete aykırı durumları olmadığı sürece bir sakıncası olmadığı biliniyor. Koruyucu aile olmanın destek gördüğü bu görüşe göre evlat edinmenin, bir çocuğa ya da bebeğe sahip çıkmanın hayırlı olduğu söyleniyor.
Bebek evlat edinme ya da belli bir yaşta çocuk evlat edinebilmek için başat koşul yaş sınırı olarak belirlenmiştir. Otuz yaş üstü olan kişiler diğer şartları da yerine getirdiği takdirde evlat edinmek için başvuruda bulunabilir. Yalnız yaşayan, evli olmayan kişiler de tek başlarına çocuk evlat edinebilirler. Ancak evli olmayan kişilerden ikisi de evlat edinme hakkına sahip değildir. Evliliğin olmadığı ya da belirtilen yasal evlilik süresinin altında olduğu durumlarda evlat edinme işlemi bir kişi üzerinden gerçekleştirilir.
Evlat edinmek için belli bir süre beklemek gerekebilir. Bir çift ya da bekar bir kişi evlat edinme kararı aldıktan sonra ilgili kuruma başvuru yapar. Kişi ya da çiftler başvuru yaptıktan sonra altı ay içinde ziyaret edilir. Yetimhaneden evlat edinmek için başvuru ve ziyaret işlemleri tamamlandıktan sonra prosedür kanunlar çerçevesinde devam eder. Başvuru dilekçe ile birlikte ve şahsen yapılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yapılan başvurular yapıldığı tarihten itibaren işleme alınır.