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Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncuları kimler? Evlat Olsa Sevilmez filminin konusu nedir?

13.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapımlardan biri olan Evlat Olsa Sevilmez filminin seyircilerle buluşmasına sayılı günler kaldı. Komedi türündeki Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncu kadrosunda tanınan isimler yer alıyor. Peki Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncuları kimler? Evlat Olsa Sevilmez filminin konusu nedir? İşte detaylar...

Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncuları kimler? Evlat Olsa Sevilmez filminin konusu nedir?

1 Temmuz'da seyircilerle buluşacak olan Evlat Olsa Sevilmez filminin yönetmen koltuğunda Cüneyt İnay oturuyor. Komedi türündeki film, iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Peki Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncuları kimler? Evlat Olsa Sevilmez filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...

EVLAT OLSA SEVİLMEZ KONUSU

Filmde, başrol Samet'in eğlenceli ve komedi dolu yolculuğu işleniyor. Samet'in annesi hastalık nedeniyle son günlerini yaşar. Annesinin, oğlundan tek isteği evlenip yuva kurmasıdır. Annesinin isteğini yerine getirmeye çalışan Samet, komedi dolu yolculuğa atılır.

EVLAT OLSA SEVİLMEZ OYUNCULARI

Günay Karacoğlu
Zekeriya Akman
Burcu Altın
Sadi Celil Cengiz


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