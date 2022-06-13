1 Temmuz'da seyircilerle buluşacak olan Evlat Olsa Sevilmez filminin yönetmen koltuğunda Cüneyt İnay oturuyor. Komedi türündeki film, iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Peki Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncuları kimler? Evlat Olsa Sevilmez filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...

EVLAT OLSA SEVİLMEZ KONUSU

Filmde, başrol Samet'in eğlenceli ve komedi dolu yolculuğu işleniyor. Samet'in annesi hastalık nedeniyle son günlerini yaşar. Annesinin, oğlundan tek isteği evlenip yuva kurmasıdır. Annesinin isteğini yerine getirmeye çalışan Samet, komedi dolu yolculuğa atılır.

EVLAT OLSA SEVİLMEZ OYUNCULARI

Günay Karacoğlu

Zekeriya Akman

Burcu Altın

Sadi Celil Cengiz



