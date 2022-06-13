1 Temmuz'da seyircilerle buluşacak olan Evlat Olsa Sevilmez filminin yönetmen koltuğunda Cüneyt İnay oturuyor. Komedi türündeki film, iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Peki Evlat Olsa Sevilmez filminin oyuncuları kimler? Evlat Olsa Sevilmez filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...
Filmde, başrol Samet'in eğlenceli ve komedi dolu yolculuğu işleniyor. Samet'in annesi hastalık nedeniyle son günlerini yaşar. Annesinin, oğlundan tek isteği evlenip yuva kurmasıdır. Annesinin isteğini yerine getirmeye çalışan Samet, komedi dolu yolculuğa atılır.
Günay Karacoğlu
Zekeriya Akman
Burcu Altın
Sadi Celil Cengiz
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