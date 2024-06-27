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  4. Evlendikten sonra ekranlara ara vermişti... Şilan Makal ve futbolcu eşi İstanbul'u terk ediyor

Evlendikten sonra ekranlara ara vermişti... Şilan Makal ve futbolcu eşi İstanbul'u terk ediyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 12:25
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Son olarak 2018 yılında ekrana gelen 'Yeni Gelin' dizisinde rol alan Şilan Makal futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu şimdi de futbolcu eşi İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Makal eşi ve çocuğuyla bakın nereye yerleşiyor…

Evlendikten sonra ekranlara ara vermişti... Şilan Makal ve futbolcu eşi İstanbul'u terk ediyor

Ünlü oyuncu Şilan Makal uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ağustos 2021'de ise oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır da ortalarda görünmeyen Şilan Makal şimdi de eşi ve çocuğuyla İstanbul'u terk etmeye karar verdi.

Ünlü isim, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’e yerleşme kararı aldıklarını ve pazar günü taşınacaklarını söyledi.

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TAŞINMAK İÇİN ORAYI SEÇTİ

Şilan Makal 'Göcek’i yerleşiyoruz, onun koşuşturmacası var. Orayı çok seviyorum. Bir ayağımız İstanbul’da olacak tabii ama evi tamamen Göcek’e taşıyacağız. Ben çok istemedim. İstanbul’da doğdum büyüdüm. Ailem, tüm arkadaş çevrem burada ama Şener çok istiyor. Ev bulduk hazır, bu pazar taşınıyoruz. Küçük Şener de orayı çok seviyor.' dedi.

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"BEŞ KİLO ALDIM"

Spor yapmasına rağmen aldığı kilolardan dert yanan oyuncu, "Beş kilo aldım. Her zaman spor yapıyorum ama yiyorum” dedi. Makal, eşinin oyunculuk konusunda kendisini desteklediği de sözlerine ekledi.

şilan EŞİ VE ÇOCUKLARI

Vitrin


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