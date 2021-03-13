Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı

2017 yılında ilişkiye başlayan ve 2019 yılında nişanlanan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez çifti ayrılık kararlarıyla hem ABD magazin dünyasına hem de Türk magazin dünyasına bomba gibi düştü.

AYRILIĞIN ALTINDA İHANET Mİ VAR?

ABD merkezli TMZ'nin haberine göre, çiftin ayrılık kararı almasının altında iki neden yatıyor. Bunlarda biri çiftin koronavirüs salgınından dolayı düğünlerini ertelemek zorunda kalması biri de Rodriguez'in Southern Charm şov programının yıldızlarından Madiso LeCroy'la yasak aşk yaşadığı iddiası.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine birlikte katılan çift, ilişkilerinde bir sorun olmadığını göstermişti. İkilinin bu ani kararı ise başta hayranlarına büyük bir şok yaşattı.

