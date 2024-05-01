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Evleneceksen Gel ile ünlenmişti! Seda Sayan'ın favori gelin adayı Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 10:27
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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla ünlenen Solmaz Çiros dansları ve güzelliğiyle adından söz ettiriyordu. Evlilik programının ardından dizilerde de rol alan Solmaz Çiros uzun zamandır ortalarda yoktu. Çiros şimdi de değişimiyle gündem oldu. Fenomen gelin adayının son haline yorum yağdı.

Evleneceksen Gel ile ünlenmişti! Seda Sayan'ın favori gelin adayı Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Solmaz Çiros, bir dönem ekranlarda yer alan Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri haline gelmişti. Seda Sayan, Solmaz Çiros için "Kızım bu benim! Kızım" diyordu.

Kalça danslarıyla ünlenen Solmaz gelin, programın bitmesinin ardından dizilerde de rol aldı.

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BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Bir süredir ortalıklarda görünmeyen Solmaz Çiros değişimiyle herkesi şaşırttı. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen Çiros'un aldığı kilolarla dikkat çekti.

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Son yıllarda katıldığı düğünlerde yaptığı kalça danslarıyla adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan Solmaz Çiros düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacının son haline sosyal medyada; 'Bambaşka biri gibi', 'Bu nasıl değişim?', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

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Solmaz Çiros Seda Sayan
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