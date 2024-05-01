Evleneceksen Gel ile ünlenmişti! Seda Sayan'ın favori gelin adayı Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Solmaz Çiros, bir dönem ekranlarda yer alan Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri haline gelmişti. Seda Sayan, Solmaz Çiros için "Kızım bu benim! Kızım" diyordu.

Kalça danslarıyla ünlenen Solmaz gelin, programın bitmesinin ardından dizilerde de rol aldı.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Bir süredir ortalıklarda görünmeyen Solmaz Çiros değişimiyle herkesi şaşırttı. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen Çiros'un aldığı kilolarla dikkat çekti.

Son yıllarda katıldığı düğünlerde yaptığı kalça danslarıyla adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan Solmaz Çiros düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacının son haline sosyal medyada; 'Bambaşka biri gibi', 'Bu nasıl değişim?', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.