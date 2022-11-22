"Evlenmeden sevişmen normal değil" sözleri Pınar Eliçe'den tepki gördü! "Aslı kız oğlan kız değil ki" deyince...

Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen'in sunucu koltuğunda oturduğu magazin yorum programında yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Bilal Özcan Aslı Enver'in evlenmeden hamile kalmasına dair yaptığı yorumda "Evlenmeden sevişmen normal değil" dedi.

Sunucu konuşmasında "Bu normal mi arkadaşlar? Nasıl normal karşılıyorsunuz? Normalleştirdiler ya! Türk örf ve adetlerinde böyle bir şey yok" dedi.

"KOCAMAN BİR KADIN..."

Pınar Eliçe ise "Böyle şeyler olabiliyor, onlar zaten evleneceklerdi. Aslı kız oğlan kız değil ki... Niye ya sevişmesin kız değil ki... Kocaman bir kadın..." diyerek tepki gösterdi.

Ancak iki yorumcunun da yorumları sosyal medyada tepki çekti. Programa "Size ne ya!", "Özel hayatından kime ne" yorumları geldi.

