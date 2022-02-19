Evlerini satmak için tamamen çıplak poz verdiler! Sosyal medyanın gündemine yerleştiler

Yeni Zelanda’da tur rehberliği yapan Lawrence Simpson isimli bir adam, pandemi nedeniyle işlerinin bozulmasından sonra ülkenin önde gelen tatil beldelerindne biri olan Queenstown’daki kır evini satmaya karar verdi. Evini daha kısa sürede satmak ve dikkat çekmek isteyen Simpson alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. ‘Trade Me’ adlı sitedeki ilan için karı koca evin içinde çıplak poz verdi. İlan sosyal medyanın gündemine oturdu.

“İLAN BİR HAYLİ İLGİ ÇEKTİ”

“Buzul manzaralı kaçış alanı” olarak tanımlanan evin özelliklerine dair bilgilerde ilanda yer aldı. Okula 1, kafe ve barlara 3 kilometre uzaklıktaki evin fiyatı ise 315 bin Yeni Zelanda doları (2 milyon 880 bin TL) olarak açıklandı. Evin içinde güneş enerjisi ve yağmur suyunu dönüştüren alanlar olduğu da açıklandı.

Yerel haber sitesi Stuff’a konuşan Simpson, “İlanı verdiğimizden beri bir hayli ilgi çekti. Christchurch’te yaşayan ve tatil için ev arayanlar da aradı, çıplak çiftin de evle satılıp satılmadığını soranlar da! Elbette çift dahil değil” dedi.



