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  4. Evliliğinin onun yüzünden bittiği söyleniyordu… Sinan Akçıl'dan bomba Aleyna Kalaycıoğlu itirafı

Evliliğinin onun yüzünden bittiği söyleniyordu… Sinan Akçıl'dan bomba Aleyna Kalaycıoğlu itirafı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 11:42
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Survior All Star'daki performansı ve Yunus Emre ile olan yakınlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir dönem ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile anılmıştı. Hatta Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile boşanma sebebi de o gösterilmişti. Akçıl'dan bu iddialara açıklama gecikmedi.

Evliliğinin onun yüzünden bittiği söyleniyordu… Sinan Akçıl'dan bomba Aleyna Kalaycıoğlu itirafı

Survior All Star'daki hareketleri ve performansı ile gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir dönem ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile anılmıştı.

sinan burcu

Hatta Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliğinin bitmesine sebep olan kişinin de Aleyna olduğu söylenmişti. Bu iddialar üzerine Sinan Akçıl, katıldığı bir programda iddialar hakkında açıklamalar yaptı.

aleyna

'EVİME SADECE BİR KEZ GELDİ'

Akçıl, Aleyna ile ilgili olarak "Evime sadece bir kez Demet'le birlikte geldiler. Zaten o zaman Survivor'dan bir sevgilisi (Yiğit Poyraz) vardı" dedi. Akçıl, sunucunun uyarısı üzerine de ondan ayrıldığını ve Cengiz Ünder ile sevgili olduğunu söyledi.

SİNAN AKÇILLL

'BİZ BOŞANDIKTAN SONRA...'

Sinan Akçıl ayrıca, "O iş (Aleyna ve sevgilisi) benim ısrarımla bitti. Biz boşandıktan çok sonra oldu. O da ayrılma konusunda yıprandı, biraz zor ayrıldı. Benle beraberlik yaşamak istiyordu. Orayı bitirdikten sonra biz başladık." dedi.

Vitrin


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Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu
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