Evliliğinin onun yüzünden bittiği söyleniyordu… Sinan Akçıl'dan bomba Aleyna Kalaycıoğlu itirafı

Survior All Star'daki hareketleri ve performansı ile gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir dönem ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile anılmıştı.

Hatta Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliğinin bitmesine sebep olan kişinin de Aleyna olduğu söylenmişti. Bu iddialar üzerine Sinan Akçıl, katıldığı bir programda iddialar hakkında açıklamalar yaptı.

'EVİME SADECE BİR KEZ GELDİ'

Akçıl, Aleyna ile ilgili olarak "Evime sadece bir kez Demet'le birlikte geldiler. Zaten o zaman Survivor'dan bir sevgilisi (Yiğit Poyraz) vardı" dedi. Akçıl, sunucunun uyarısı üzerine de ondan ayrıldığını ve Cengiz Ünder ile sevgili olduğunu söyledi.

'BİZ BOŞANDIKTAN SONRA...'

Sinan Akçıl ayrıca, "O iş (Aleyna ve sevgilisi) benim ısrarımla bitti. Biz boşandıktan çok sonra oldu. O da ayrılma konusunda yıprandı, biraz zor ayrıldı. Benle beraberlik yaşamak istiyordu. Orayı bitirdikten sonra biz başladık." dedi.







