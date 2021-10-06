Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Herkes yalan söylüyor"

Gökçe Bahadır’ın 4 yıl aradan sonra yeniden ekrana döndüğü yapım olan Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Evliliklerin ve boşanmaların iç yüzünü anlatan dizi, boşanma avukatı olan Cevher ailesinin kadınlarının birbirlerinden farklı yaşamlarını mercek altına alıyor.

Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin üçüncü bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Dizi hayranlarının yoğun ilgi göstermesi ile reytinglerin çok iyi seviyelerde geldi.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her hafta üzerine koyarak ilerliyor. Sosyal medyada da geniş bir izleyici kitlesini etkileyen Fox TV’nin yeni dizisi, salı rekabetinde artık söz sahibi oldu. Dizinin 4. yeni bölümü de 12 Ekim salı akşamı yayınlanacak. Bu bölümde Azra karakterinin de ihanete uğradığı ortaya çıkacak. Bu gelişme ile birlikte dizinin yeni bölümüyle çok daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.



