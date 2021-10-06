MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Herkes yalan söylüyor"

Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Herkes yalan söylüyor"

06.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv kanalında ekrana gelen Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Evlilik Hakkında Her Şey'in yayınlanan yeni fragmanında, Azra ve eşi arasındaki romantik anlar dikkati çekti. Azra eşine, "Sana ve aileme sahip olduğum için şanslıyım. Herkes yalan söylüyor" dedi.

Gökçe Bahadır’ın 4 yıl aradan sonra yeniden ekrana döndüğü yapım olan Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Evliliklerin ve boşanmaların iç yüzünü anlatan dizi, boşanma avukatı olan Cevher ailesinin kadınlarının birbirlerinden farklı yaşamlarını mercek altına alıyor.

Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin üçüncü bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Dizi hayranlarının yoğun ilgi göstermesi ile reytinglerin çok iyi seviyelerde geldi.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her hafta üzerine koyarak ilerliyor. Sosyal medyada da geniş bir izleyici kitlesini etkileyen Fox TV’nin yeni dizisi, salı rekabetinde artık söz sahibi oldu. Dizinin 4. yeni bölümü de 12 Ekim salı akşamı yayınlanacak. Bu bölümde Azra karakterinin de ihanete uğradığı ortaya çıkacak. Bu gelişme ile birlikte dizinin yeni bölümüyle çok daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozduİhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu
PARTNERÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördümÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler?
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Arkadaşını başından vurdu, karşısında oturup bekledi

Arkadaşını başından vurdu, karşısında oturup bekledi

İki milli yıldız Süper Lig'e geliyor!

İki milli yıldız Süper Lig'e geliyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.