Evlilik hazırlığı yapıyordu! O estetik işlem hayatına mal oldu! Masada kalp krizi geçirdi...

Evlilik hazırlıkları yapan avukat Antonella Cortéz Chistama, kendisini daha özgüvenli hissedeceğini umduğu lipo ameliyatı geçirdikten sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Nikah masasına istediği bedende girmeyi planlayan 34 yaşındaki kadın, liposculpture işlemi yaptırmaya karar verdi. Ameliyat masasına yatan Antonella, yoğum bakıma alındı ve ailesine de kalp krizi geçirdiği söylendi. Daha sonra da hayatını kaybetti. Olayı araştıran polis, klinikte usulsüzlükler tespit etti ve kliniği kapattı.

LİPOSCULPTURE NEDİR?

Liposculpture ise diyet ve egzersizin iyileştirmediği kollar, göbek, göğüsler ve çene gibi vücudunuzun bölgelerini küçültmeye veya yeniden şekillendirmeye yardımcı olabilir. İşlem, tedavi edilmesi gereken alan sayısına bağlı olarak yaklaşık iki ila dört saat sürüyor. Plastik cerrahlar kanül adı verilen ince bir emme tüpü kullanıyor ve liposculpture sırasında yağa bir solüsyon enjekte ediyor.

Tüpü yerleştirmeden önce hastanın cildinde küçük bir kesi yapılıyor ve yağı emiyor. Liposculpture konusunda deneyimli bir plastik cerraha görünmek riski büyük ölçüde azaltırken, kanama, kan pıhtıları, yara izi, enfeksiyon ve cilt yanıkları gibi olası komplikasyonlar var.