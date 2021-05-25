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Evlilik krizi çıktı! Seren Serengil evliliğe ikna olmak için sevgilisinden ne istediğini açıkladı

25.05.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen magazin programı "Söylemezsem Olmaz"ın sunucularından Seren Serengil, evleneceğini açıkladığı Mustafa Rahman Tohma'yı fena bozdu. Kameralar önünde yaptığı evlilik açıklaması duyanları şaşırttı.

Evlilik krizi çıktı! Seren Serengil evliliğe ikna olmak için sevgilisinden ne istediğini açıkladı

Sansasyonlar ve polemiklerle özdeşleşen Seren Serengil, uzun süredir magazin yorumculuğu yapıyor. Her zaman gündemde kalmayı, kalamazsa da gündem yaratmayı bilen ünlü isim, magazinin hakkını veriyor. Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programını yakın arkadaşları Bircan Bali ve Arto'yla beraber sunan Seren Serengil, son dönemde sağlık problemleri nedeniyle programa biraz ara verdi. Geçirdiği kilo verme ameliyatları ve sağlığına dikkat etmemesi yüzünden Dumping Sendromu'na yakalanan ünlü isim, en sonunda canlı yayının ortasında bayıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Seren Serengil, tedavinin ardından hızla toparlanmaya başladı. Bu süreçteki en büyük destekçisi de birkaç ay önce evleneceğini açıkladığı Mustafa Rahman Tohma'ydı.

"En yakın arkadaşım"

Seren Serengil mustafa Rahman Tohma

Seren Serengil, geçtiğimiz şubat ayında yine sağlık problemleriyle boğuşuyordu. Kötü günlerinde hiç ummadığı bir teklif aldı ve "en yakın arkadaşım" dediği Mustafa Rahman Tohma'yla evlenmeye karar verdi. Önümüzdeki yaz evlenmeyi düşünen çift, geçtiğimiz gün muhabirlere ilginç açıklamalar yaptı.

"İkna olmak için..."

Seren Serengil

Muhabirlerin evlilik sorularına Mustafa Rahman Tohma, "Hayırlısı olsun." demekle yetindi. Ancak Seren Serengil sazı eline aldı ve nişanlısını utandırdı: "İstiyor bu evlenmek. Beni ikna etmeye çalışıyor. Dur bakalım, ikna olursam bu yaz evleniriz." Daha sonra da "Ağırlığımca altın da isteyebilirim ama bir işe yaramaz." diyerek esprili bir yorum yaptı. Anlaşılan o ki, çiftin evlilik macerası biraz yılan hikayesine dönmüş.


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