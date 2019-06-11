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Evlilik vaadiyle dolandırdığı kadınlar tanışınca yakalandı

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YAŞAM  | 11.06.2019 18:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadının 45 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadınların, şüphelinin sosyal medya hesaplarından birbirini görerek tanışmalarının ardından dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, mağdur iki kadının toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade ederek ihbarda bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.K'yi (32) İzmit'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

DOLANDIRILDIKLARINI BÖYLE ANLADILAR

Öte yandan, şüphelinin kadınlarla iş bulacağını belirterek tanıştığı, daha sonra sevgili olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.K'nin evlilik vaadiyle kadınların birinden 5 bin, diğerinden de 40 bin lira aldığı, kadınların dolandırıldığını ise birbirlerini şüphelinin sosyal medya hesaplarında görüp tanışmalarının ardından anladıkları belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nasıl adalet adli şart şu bu ne saçma hem kadınların parasını yemiş hemde kandırmış nasıl kandırmış kadınlar nasıl kanmışsa hayret BU ülkede hukuk profösörleri dolandırılıyorsa tıp profösörleri dolandırılıyorsa bu hainler yakalanıp bırakılıyorsa bu ülke bitmiş bunları atacan cezaevine siciline yüz kızartıcı suçlu hırsız damgasını vuracan
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