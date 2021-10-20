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Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyordu! Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

20.10.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla büyülüyor.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyordu! Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

Kaplıcalar bitişiğinde bulunan ve doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

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30 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan köprüden Murat Nehri ve kaplıcalar izlenebilirken, köprü fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo ortamı sunuyor.

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Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları’na geldikten sonra Kudret Köprüsü’nü ziyaret ettiğini söyleyen Murat Doğan, “Diyadin Kaplıcaları’na geldik. Gelmişken Kudret Köprüsü’nü de görmek istedik. Evliya Çelebi’nin
Seyahatname’sinde de geçiyordu. 30 metre genişliği ve yüksekliği ile muazzam bir güzelliği var. Burası doğal bir köprü.
Zamanında su ile aşınmış. Ailecek geldik burada güzel bir gün geçirdik” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı
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