Evrim Alasya'dan Kerem Alışık sorusuna sert yanıt! Tavrına tepki yağdı! 'Havalara bak...'

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya bir yandan diziye devam ederken diğer yandan da yoğun bir şekilde Aşk Biter Mi? isimli tiyatro oyununda Kerem Alışık'la birlikte oynuyordu. İş arkadaşlığı aşka dönüşen ikili geçtiğimiz günlerde havaalanında görüntülenmişti.

Birlikte tatile giden ve ülkeye dönüş yapan taze aşıklar el ele görüntülenmişti ve yılın aşkı böylece belgelenmişti.

KEREM ALIŞIK İSMİNİ DUYUNCA SİNİRLENDİ!

Geçtiğimiz gün ise Evrim Alasya, sevgilisi Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında gazeteciler yeni aşkını sordu. Özel hayatını konuşmamayı tercih eden ünlü oyuncu, gazetecilere sert bir tepki gösterdi.

İyice sinirlenen Alasya, “Yapmayın bunu ya! Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım. Benden alamazsınız bir şey. “Neden konuşarak anlaşamıyoruz?” dedi. Sosyal medyada ise Evrim Alasya'nın bu tavrı eleştirildi.

O yorumlardan bazıları...