Evrim Keklik'ten Survivor All Star sorusuna yanıt!

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Evrim Keklik, final sonrası uzun bir tatile çıktı.

Instagram'da 618 bin takipçisi bulunan Evrim, takipçileriyle olan iletişimini devam ettiriyor.

Survivor Evrim, kişisel Instragram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Evrim, "Survivor All Star olursa katılır mısın?" sorusuna ise "Bakacağız" yanıtını verdi. Survivor'da verdiği kilolarla dikkat çeken Evrim, yarışma bittikten sonra ise 5 kilo aldığını açıkladı.

İşte Evrim'in verdiği yanıtlardan bazıları:





