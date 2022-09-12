Evvel eş anlamlısı nedir? Evvel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hikâyelerin "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde" başlangıcından aşina olduğumuz evvel kelimesi çok uzun zamandır dilimizdedir. Evvel kelimesi, Arapça "awwal" kelimesinden türemiştir. "Birinci, ilk, başlangıç" anlamlarına gelir. Evvel kelimesinin dilimizdeki bilinen ilk yazılı örneği Codex Cumanicus adlı eserdir. Bu eserde "aval" olarak geçen kelime zamanla Türkçeleşerek "evvel" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre evvel kelimesi "önce, ilk, önceki, geçmiş" anlamlarına gelir.

Evvel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Evvelin eş anlamlısı olan sözcükler arasında en sık kullanılanı “önce” sözcüğüdür. Kendi anlamı dışında zaman bildiren kelimelerden önce gelen bir kavram olarak da kullanımı yaygındır. Birçok masalda bu kelime evvel zaman içinde kalbur saman içinde şeklinde geçmektedir. Eğitim alanında kelimelerin eş anlamlılarını bilmek ve doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir.

Evvel kelimesinin eş anlamlısı olan diğer sözcükler ise "ilk" ve "geçmiş" sözcükleridir. Buna örnek olarak “evvel bahar” sözcüğünü gösterebiliriz. Bu sözcük “ilkbahar” anlamına gelmektedir.

Evvelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin okunuşu ve yazılışı farklı olsa da birbirleri yerine kullanımı tercih edilebilir. Evvel kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Kişi önce kendine bir bakmalı sonra karşısındaki suçlamalı.

Bir an önce eve gitmek istiyordu.

Ona bunları söylemeden önce saatlerde dışarıyı izledi.

İlkin yemek yiyeceğim sonra da kitap okuyacağım.

Geçmişte yüzüm daha çok gülerdi ve herkese karşı daha hoşgörülüydüm.



