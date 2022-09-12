Evvel eş anlamlısı nedir? Evvel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hikâyelerin "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde" başlangıcından aşina olduğumuz evvel kelimesi çok uzun zamandır dilimizdedir. Evvel kelimesi, Arapça "awwal" kelimesinden türemiştir. "Birinci, ilk, başlangıç" anlamlarına gelir. Evvel kelimesinin dilimizdeki bilinen ilk yazılı örneği Codex Cumanicus adlı eserdir. Bu eserde "aval" olarak geçen kelime zamanla Türkçeleşerek "evvel" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre evvel kelimesi "önce, ilk, önceki, geçmiş" anlamlarına gelir.
Evvelin eş anlamlısı olan sözcükler arasında en sık kullanılanı “önce” sözcüğüdür. Kendi anlamı dışında zaman bildiren kelimelerden önce gelen bir kavram olarak da kullanımı yaygındır. Birçok masalda bu kelime evvel zaman içinde kalbur saman içinde şeklinde geçmektedir. Eğitim alanında kelimelerin eş anlamlılarını bilmek ve doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir.
Evvel kelimesinin eş anlamlısı olan diğer sözcükler ise "ilk" ve "geçmiş" sözcükleridir. Buna örnek olarak “evvel bahar” sözcüğünü gösterebiliriz. Bu sözcük “ilkbahar” anlamına gelmektedir.
Eş anlamlı kelimelerin okunuşu ve yazılışı farklı olsa da birbirleri yerine kullanımı tercih edilebilir. Evvel kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: