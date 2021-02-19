Ewart Beckford hayata gözlerini yumdu

U-Roy olarak bilinen Jamaikalı reggae müzik duayeni Ewart Beckford, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Jamaikalı sanatçının ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından "Hayat için teşekkür ediyorum" notu yayınlandı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ancak usta sanatçının 41 yıldır birlikte yaşadığı Marcia Smikle, Beckford'un diyabet ve yüksek kan basıncı nedeniyle böbrek sorunu yaşadığını söyledi.

"GERÇEK BİR EFSANE"

Sanatçının ardından açıklama yapanlar arasında, Grammy ödüllü sanatçı Shaggy ve İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ghostpoet vardı. Shaggy Instagram postunda U-Roy için "kahraman", "gerçek bir efsane" ve "zanaatının ustasıydı" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ghostpoet ise "Huzur içinde uyu U-Roy. Cenette senin toasting'in için hazır değiller" dedi.



