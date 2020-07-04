Exatlon Challenge siyah ve beyaz takım yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge Türkiye kaç sezon ve nasıl izlenir?

Acun Medya'nın yapımcısı olduğu, Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstlendiği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te 3 Temmuz Cuma itibariyle yayınlandı. 15 bölüm olarak Netflix'te yayınlanan Exatlon Challenge Türkiye, en çok izlenenler listesine girdi.
16 sosyal medya fenomenin yarıştığı Exatlon Challenge Türkiye'nin çekimleri ise geçtiğimiz aylarda, Dominik'te yapıldı.
Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen projesinde Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan "Ağırsağlam" Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde "Miafitz" Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan "Mendebur Lemur" yarışıyor.
Yarışmayı ünlü YouTuber Orkun Işıtmak sunuyor. ve Oğuzhan Uğur da değerli yorumlarıyla yarışmada yer alıyor.
15 bölümden oluşan ve Netflix'te yer alan Exatlon Challenge'da 16 yarışmacıdan 8'erli iki takım oluşturuldu. Siyah ve Beyaz adı verilen takımlarda 4'er erkek ve 4'er kadın yarışmacı var.
Exatlon Challenge Türkiye, Netflix üzerinden izleyiciyle buluştu. Exatlon'u izlemek için Netflix'e giriş yapmak ve üye olmak gerekiyor. Exatlon Challenge Türkiye tek sezon olarak çekildi. Ancak Netflix'te ilgi görmesi durumunda 2. sezonu da çekilebilecek.
Elanur Pat (Twitch yayıncı)
Buse Plan (Youtube yayıncısı)
Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)
Dilara Aydın (Instagram fenomeni)
Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)
Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)
Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)
Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)
Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)
Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)
Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)
Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)
Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)
Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)
Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)
Hayrettin (Youtube yayıncısı)
Orkun Işıtmak, 6.87 milyon aboneli bir Youtube kanalına sahip. Kanalını 8 Nisan 2010'da kurmuştur. 9 sene içinde neredeyse 7MN aboneye ulaşan Orkun’un kanalında genellikle eğlence ve vlog içerikleri bulunuyor. Orkun, 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Orkun Işıtmak 2018 yılında ‘İyi Oyun’ adlı bir filmde rol almıştır. Orkun’un kanalı 1.667.196.267 görüntülenmeye sahip. Instagram’da 2,6 MN takipçisi bulunuyor ve gönderi başına ortalama 200K like alıyor.
Oğuzhan Uğur (Babala TV) internet televizyonu olarak adlandırdığı kanalında çeşitli konularda içerikler üretiyor. BlaBla TV’nin abone sayısı 2,04MN. Görüntülenme sayısı ise 152.159.522. Oğuzhan Uğur’un kişisel Instagram hesabında ise 2,3 MN takipçisi bulunuyor. Gönderileri ortalama olarak 300K like alıyor.
Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır.
Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.
Heyecan, gerilim ve aksiyon dolu anların olacağı yarışmada, 9'ar kişiden oluşan iki takım yarışacak. Birbirinden zor parkurlarda yarışacak olan yarışmacılar, kendilerini zorlayan birçok oyun daha oynayacak ve aynı evi paylaşacak.
Çekimleri Dominik'te yapılan 'Exatlon Challenge Türkiye'de kural gereği kazanan takım ödül kazanırken; kaybeden takım da ceza alacak.
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