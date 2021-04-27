Excalibur PUBG Arena'da ön elemeler başladı

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan'da ön elemeleri başlayan turnuvaya 200'ün üzerinde takım katıldı. 24-25 Nisan’da ilk elemelerin yapıldığı turnuvada, finale katılacak olan ilk 4 takım belli oldu.

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyunseverleri bir araya getiren Excalibur PUBG Arena'nın büyük finalinde Türkiye'nin en iyi takımları ile 20 bin lira ödül havuzundan pay kazanmak için mücadele etmeye hak kazanan A ve B grubu finalistleri belli oldu.

VALİENTE ESPOR BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar akşamı A ve B grubu elemeleri gerçekleşen turnuva birbirinden heyecanlı sahnelere tanık oldu. Cumartesi günü gerçekleşen A grubu elemelerinde toplam 61 puan ile Valiente ESpor takımı birinci, 55 puan ile Sky ikinciliği elde ederek büyük finale gitmeye hak kazanan takımlar arasına katıldı. Pazar akşamı ise B grubu maçlarında mücadele devam etti. Zorlu geçen B grubu mücadelesinde birinciliği üstlenen takım 49 puan ile Eskişehir ESpor, ikinciliği 47 puan ile Meat Grinders takımı kazandı.