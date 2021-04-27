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Excalibur PUBG Arena'da ön elemeler başladı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
27.04.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Excalibur PUBG Arena, oyun severlerle buluştu. Birinci takımın 12 bin TL, 2. takımın 6 bin TL, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finali ise 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Excalibur PUBG Arena'da ön elemeler başladı

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan'da ön elemeleri başlayan turnuvaya 200'ün üzerinde takım katıldı. 24-25 Nisan’da ilk elemelerin yapıldığı turnuvada, finale katılacak olan ilk 4 takım belli oldu.

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyunseverleri bir araya getiren Excalibur PUBG Arena'nın büyük finalinde Türkiye'nin en iyi takımları ile 20 bin lira ödül havuzundan pay kazanmak için mücadele etmeye hak kazanan A ve B grubu finalistleri belli oldu.

VALİENTE ESPOR BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar akşamı A ve B grubu elemeleri gerçekleşen turnuva birbirinden heyecanlı sahnelere tanık oldu. Cumartesi günü gerçekleşen A grubu elemelerinde toplam 61 puan ile Valiente ESpor takımı birinci, 55 puan ile Sky ikinciliği elde ederek büyük finale gitmeye hak kazanan takımlar arasına katıldı. Pazar akşamı ise B grubu maçlarında mücadele devam etti. Zorlu geçen B grubu mücadelesinde birinciliği üstlenen takım 49 puan ile Eskişehir ESpor, ikinciliği 47 puan ile Meat Grinders takımı kazandı.

C ve D grubu son elemeler ise 1-2 Mayıs'ta gerçekleşecek. Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20 bin TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacaklar.

Finale, 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımları davet edildi.

DERECEYE GİRENE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Birinci takımın 12 bin TL, 2. takımın 6 bin TL, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finali ise 9 Mayıs saat 13.00'te gerçekleşecek. Final, twitch.tv/10000days linkinden canlı olarak yayınlanacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
PUBG
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