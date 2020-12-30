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Exxen'in aylık ücreti ne kadar? Exxen ne zaman açılıyor? İşte Exxen'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

30.12.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Exxen'in aylık ücreti ne kadar? Exxen ne zaman açılıyor? İşte Exxen'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Exxen'in aylık ücreti belli oldu... Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından yeni dijital platformunun ücretini duyurdu.

Merak edilen Exxen aylık ücreti belli oldu. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, 1 Ocak'tan itibarek yayın hayatına başlıyor.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Exxen'in aylık 9.90 TL olacağını belirtti. Exxen 7 gün boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.
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1 Ocak’ta yayına başlamayı planlayan Exxen'de yer alacak içeriklerin bazıları şu şekilde:

Exxen için geliştirileceği öğrenilen ilk proje, Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrolde yer alacağı bir müzikal dizi olacak.

Ali Atay’ın proje tasarımını, Onur Ünlü’nün ise yönetmenliğini üstlendiği "Şeref Bey" adlı dizide ise Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban başrolü paylaşacak.

"Vahşi Şeyler" adlı 8 bölümlük mini dizide ise Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar başrolde yer alacak.

Ayla, Müslüm, Naim gibi yapımları ile dikkat çeken Mustafa Uslu, Exxen için "Hükümsüz" adlı Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı bir dizi projesinin yapımcılığını üstlenecek.

Ayrıca İbrahim Büyükak’ın senaryosunu kaleme alıp başrolde yer aldığı "İlginç Bazı Olaylar" ve "Zehirli Çiçekler" adlı iki yapım da diğer Exxen projeleri arasında yer alıyor.

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