Exxen'in yeni dizisi Ölüm Zamanı'nın fragmanı yayınlandı! İşte Ölüm Zamanı konusu ve oyuncuları

Çok yakında Exxen’de yayınlanmaya başlayacak olan 'Ölüm Zamanı' dizisinin çekimleri tamamlandı.
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Mert Yazıcıoğlu, Nilsu Berfin Aktaş, Mert Ramazan Demir, Ece Yaşar ve İdris Nebi Taşkan'ın paylaştığı dizi, kampta yaşanan bir cinayetin ardından gelişen sıra dışı olayları konu alıyor.
Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu, izleyiciye gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşatacak olan 'Ölüm Zamanı' yakında Exxen'de.
Ölüm Zamanı dizisinin başrollerini ise; Ahmet Mümtaz Taylan, Mert Yazıcıoğlu, Nilsu Berfin Aktaş, Mert Ramazan Demir, Ece Yaşar ve İdris Nebi Taşkan paylaşıyor.
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