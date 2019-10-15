Eylül 2019'da en çok indirilen sosyal medya uygulaması o oldu!

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte pek çok sosyal medya platformu hayatımıza girdi. Bu platformlar kimi zaman daha dar bir alana hizmet etseler de kimi platformlar fotoğraf, video, durum paylaşımı gibi pek çok farklı unsuru bir arada bulunduruyor. Ancak açıkçası bir sosyal medya platformunun popülaritesi, neler içerdiğine bakmıyor. Bazen fazlasıyla basit platformlar, kısa bir süre içerisinde müthiş bir popülarite yakalayabiliyor.

Şimdi ise hem Android hem de iOS platformlarında, eylül ayının en popüler sosyal medya platformları belli oldu. Yapılan belirlemelere göre eylül, son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından "TikTok"un ayı oldu. Kullanıcılar, eylül ayında en çok TikTok'u indirdiler. TikTok'un sadece eylül ayındaki indirilme sayısı 60 milyon olurken, bu sayının yüzde 44 kadarını Hindistan sağladı.

İKİNCİ FACEBOOK OLDU

TikTok uygulamasını takip eden sosyal medya platformu ise Facebook oldu. Facebook'un Android ve iOS uygulamaları eylül ayı içerisinde 50.5 milyon kez indirildi. Facebook indirmelerinin çoğunluğu da benzer bir şekilde Hindistan'dan yapıldı. Hint kullanıcılar, 50.5 milyon indirme sayısının yüzde 23'ünü tek başlarına yaptılar. Hindistan'ı Endonezya takip etti. Endonezya, eylül ayındaki Facebook indirmelerinin yüzde 11'ini kapsıyor.