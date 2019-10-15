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Eylül 2019'da en çok indirilen sosyal medya uygulaması o oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Eylül ayı, son dönemlerin popüler sosyal medya platformu olan TikTok'un ayı oldu. TikTok, eylül ayı boyuca 60 milyon akıllı telefon kullanıcısı tarafından indirildi. TikTok'u, 50.5 milyon indirme ile Facebook takip etti.

Eylül 2019'da en çok indirilen sosyal medya uygulaması o oldu!

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte pek çok sosyal medya platformu hayatımıza girdi. Bu platformlar kimi zaman daha dar bir alana hizmet etseler de kimi platformlar fotoğraf, video, durum paylaşımı gibi pek çok farklı unsuru bir arada bulunduruyor. Ancak açıkçası bir sosyal medya platformunun popülaritesi, neler içerdiğine bakmıyor. Bazen fazlasıyla basit platformlar, kısa bir süre içerisinde müthiş bir popülarite yakalayabiliyor.

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Şimdi ise hem Android hem de iOS platformlarında, eylül ayının en popüler sosyal medya platformları belli oldu. Yapılan belirlemelere göre eylül, son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından "TikTok"un ayı oldu. Kullanıcılar, eylül ayında en çok TikTok'u indirdiler. TikTok'un sadece eylül ayındaki indirilme sayısı 60 milyon olurken, bu sayının yüzde 44 kadarını Hindistan sağladı.

İKİNCİ FACEBOOK OLDU

TikTok uygulamasını takip eden sosyal medya platformu ise Facebook oldu. Facebook'un Android ve iOS uygulamaları eylül ayı içerisinde 50.5 milyon kez indirildi. Facebook indirmelerinin çoğunluğu da benzer bir şekilde Hindistan'dan yapıldı. Hint kullanıcılar, 50.5 milyon indirme sayısının yüzde 23'ünü tek başlarına yaptılar. Hindistan'ı Endonezya takip etti. Endonezya, eylül ayındaki Facebook indirmelerinin yüzde 11'ini kapsıyor.

TikTok ve Facebook'u; Instagram, Likee ve Snapchat takip ediyor. Likee uygulaması, TikTok'la neredeyse aynı uygulama olmasına rağmen daha farklı kamera efektleri sunuyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken uygulama, Snapchat oluyor. Her kullanıcının bildiği gibi Snapchat, bir süredir eski popülaritesini yitirmiş durumda ancak geliştirici ekip, uygulamaya bir dizi yeni özellik ekleyerek eski popülaritesini kazanmaya çalışıyor. Görünen o ki yapılan çalışmalar, meyvesini vermeye başlamış durumda.

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PLATFORMLARLA BİLİKTE İNDİRİLEN UYGULAMALAR DA DEĞİŞİYOR

Listenin en dikkat çekici yanı, platformlarla birlikte kullanıcıların en çok indirdiği sosyal medya platformlarının da değişiyor olması. Örneğin App Store kullanıcıları TikTok'tan sonra en çok Instagram'ı ardından da Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest WeChat, QQ Linkedln ve Discord'u indirdiler. Ancak durum, Android ve dolayısıyla da Google Play Store kullanıcıları için biraz daha farklıydı.

Android kullanıcıları eylül ayında TikTok'tan sonra Facebook, Likee, Instagram, Snapchat, Helo, HAGO, Twitter, Pinterest ve BIGO LIVE uygulamalarını indirdiler. Android ekosisteminin genişliği, eylül ayında en çok indirilen sosyal medya uygulamaları genel listesinde de daha belirleyici oldu. Buna göre kullanıcılar toplamda en çok TikTok ve Facebook'tan sonra Instagram, Likee, Snapchat, Helo, Twitter, Pinterest, HAGO ve BIGO LIVE uygulamasını indirmiş oldular.

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