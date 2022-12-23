Eylül ayında evlenmişlerdi! Tankurt Manas ve Burcu Binici boşanıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Burcu Binici, eylül ayında rapçi Tankurt Manas ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Evlendikten birkaç gün sonra evin boyası yüzünden tartışan ve evlerini ayıran ikili, yakın çevresinin araya girmesiyle barıştı. Evliliklerine 2. şansı veren çiftten Binici'nin eşinin ihanetini yakalayarak boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

İHANETE Mİ UĞRADI?

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Binici'nin eşi Tankurt Manas'ın Gamze isimli bir kadınla mesajlarını yakaladığını ve evi terk ettiği ileri sürüldü. Burcu Binici ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini korurken Tankurt Manas'ın avukatından açıklama geldi. Rapçi avukatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Manas hakkında ihanet iddiasını "'İhanet etti, aldattı, dolandırdı' şeklinde gerçeği yansıtmıyor" diyerek yalanladı.

BOŞANIYORLAR

İkilinin boşanacağını duyuran avukat Nazlı Özkök, "20.10.2022 tarihinden beri Burcu Binici Tan ile fiilen ayrı yaşamakta olup 16.11.2022 tarihinde iddia edildiğinin aksine taraflar arasındaki anlaşmazlıkların evlilik birliğini sürdüremeyecek nitelikte bir boyutta ulaşmasından ötürü vekilleri tarafından tarafımızca başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.



