Eylül ayında hangi balıklar tüketilmeli? İşte Eylül ayının favori balıkları

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz balığın faydaları saymakla bitmiyor. Omega-3 deposu balık hem hafızayı koruyor hem de eşşiz lezzetiyle damaklarda harika bir tat bırakıyor.

Sonbahar mevsiminin ilk günlerini yaşadığımız bu sürede hangi balıklara öncelik verilmesi gerektiğini sizin için araştırdık.

PALAMUT

Büyü balıktan hoşlananların ilk tercihi palamut oluyor. Palamut Eylül ayının sona doğru biraz daha lezzetlense de ay başında da afiyetle yiyilebiliyor.

SARDALYA

Sardalya Eylül ayında en çok tüketilen balık türlerinin başında yer alıyor. Yeşil renkli pulları hemen dökülerek temizlik kolaylığı sağlıyor. Avlandıktan sonra hızla bayatladığı için tüketirken dikkat etmek gerekiyor.

İZMARİT

Denizin dip taraflarında yaşayan izmarit, Eylül ayında en ideal boya ulaşmış oluyor. Balık yumurtası ve mideye yiyerek beslendiği için etinin çok lezzetli olduğu iddia ediliyor. Genellikle tavada veya ızgarada pişirilmesi öneriliyor.

KILIÇ BALIĞI

Ülkemizde; Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşayan kılıç balığının avlamak çok zor oluyor. Boyu bazen 2 metreye ulaşan kılıç balığı denizdeki en hızlı balıklardan biri olarak kabul ediliyor.

KIRLANGIÇ BALIĞI

Ilık denizlerde yaşayan kırlangıç balığı yerli balıklardan sayılabilir. Kıyıya yakın yerlerde yaşadığı için kolay avlanıyor. Pişirme önerisi olarak; buğulama tekniği veya çorba yapılması tavsiye ediliyor.



