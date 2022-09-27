Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Eyvah Eyvah 2 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 2 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

27.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyvah Eyvah 2 filminin başrolünde usta oyuncular Demet Akbağ ve Ata Demirer yer alıyor. Komedi türündeki bu film, izlenme rekorları kıran Türk filmleri arasında yerini alıyor. Eyvah Eyvah 2 hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Peki Eyvah Eyvah 2 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Eyvah Eyvah 2 ne zaman ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 2 filmi 2011'de vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül yaptı. Konusu ise Ata Demirer tarafından kaleme alındı. Eyvah Eyvah 2 filminin çekimlerinin Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde çekildiği biliniyor. Peki Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NE?

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.
Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser tedavisi görürken bile setteydi! Bakın neden vazgeçmemişKanser tedavisi görürken bile setteydi! Bakın neden vazgeçmemiş
Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''
Görenler şaşkına döndü! Sokakta tanga bikinleriyle yürüdülerGörenler şaşkına döndü! Sokakta tanga bikinleriyle yürüdüler
Anahtar Kelimeler:
eyvah eyvah 2 Ata Demirer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler

Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler

50 yaşında ama devasa penisiyle 10 yıl daha sektörde olacak!

50 yaşında ama devasa penisiyle 10 yıl daha sektörde olacak!

Ailesi reddetti! ''Oysa ayda sadece iki seks kaseti çekiyordum''

Ailesi reddetti! ''Oysa ayda sadece iki seks kaseti çekiyordum''

7 aylık hamileydi! Rahmi kesilmiş halde ölü bulundu

7 aylık hamileydi! Rahmi kesilmiş halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.